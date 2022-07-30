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  4. Бущан - лучший игрок Динамо в июле
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30 июля 2022, 17:08 | Обновлено 30 июля 2022, 17:11
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0

Бущан - лучший игрок Динамо в июле

Цыганков и Сидорчук даже не в топ-5

30 июля 2022, 17:08 | Обновлено 30 июля 2022, 17:11
95
0
Бущан - лучший игрок Динамо в июле
Instagram. Георгий Бущан

Официальный сайт «Динамо» подвел итоги лучшего игрока июля.

Георгий Бущан с очень большим отрывом от Николая Шапаренко стал лучшим игроком месяца киевлян. Распределение мест проходило по результатам голосования болельщиков.

В этом месяце динамовцы сыграли два официальных матча – оба с Фенербахче во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч закончился со счетом 0:0, а через неделю на выезде украинская команда обыграла клуб с Турции со счетом 2:1 в дополнительное время и прошли в третий раунд квалификации, где сыграют с австрийским «Штурмом».

После каждого официального матча «Динамо» в официальном клубном Telegram-канале проходит голосование за лучшего игрока матча. По итогам двух игр против «Фенербахче» основной вратарь динамовцев и сборной Украины Георгий Бущан стал безоговорочным лидером среди участников опроса. Также стоит отметить, что Бущан был признан лучшим игроком в обоих этих матчах. 

Всего в голосовании за лучшего футболиста киевского «Динамо» в матчах с «Фенербахче» приняли участие 10794 респондента из которых Бущан получил 7733 голоса. Тяжело поспорить с таким результатом, так как именно Георгий Бущан демонстрировал феноменальную игру в воротах, сделал достаточно много важных сейвов и даже отбил пенальти.

На втором месте по итогам опроса финишировал Николай Шапаренко, а третьим стал Александр Караваев.

Топ-5 игроков «Динамо» в июле по мнению болельщиков:

  1. Георгий Бущан
  2. Николай Шапаренко
  3. Александр Караваев
  4. Виталий Буяльский 
  5. Владислав Дубинчак
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Георгий Бущан Сергей Сидорчук Виктор Цыганков Николай Шапаренко Александр Караваев Виталий Буяльский Владислав Дубинчак
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Источник ФК Динамо Киев
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