Бущан - лучший игрок Динамо в июле

Официальный сайт «Динамо» подвел итоги лучшего игрока июля.

Георгий Бущан с очень большим отрывом от Николая Шапаренко стал лучшим игроком месяца киевлян. Распределение мест проходило по результатам голосования болельщиков.

В этом месяце динамовцы сыграли два официальных матча – оба с Фенербахче во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч закончился со счетом 0:0, а через неделю на выезде украинская команда обыграла клуб с Турции со счетом 2:1 в дополнительное время и прошли в третий раунд квалификации, где сыграют с австрийским «Штурмом».

После каждого официального матча «Динамо» в официальном клубном Telegram-канале проходит голосование за лучшего игрока матча. По итогам двух игр против «Фенербахче» основной вратарь динамовцев и сборной Украины Георгий Бущан стал безоговорочным лидером среди участников опроса. Также стоит отметить, что Бущан был признан лучшим игроком в обоих этих матчах.

Всего в голосовании за лучшего футболиста киевского «Динамо» в матчах с «Фенербахче» приняли участие 10794 респондента из которых Бущан получил 7733 голоса. Тяжело поспорить с таким результатом, так как именно Георгий Бущан демонстрировал феноменальную игру в воротах, сделал достаточно много важных сейвов и даже отбил пенальти.

На втором месте по итогам опроса финишировал Николай Шапаренко, а третьим стал Александр Караваев.

Топ-5 игроков «Динамо» в июле по мнению болельщиков: