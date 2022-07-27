ВИДЕО. Ключевой момент. Как Бущан взял пенальти от игрока Фенербахче

Киевское «Динамо» во 2-м раунде отбора к Лиге чемпионов победило турецкий «Фенербахче» (0:0, 2:1 OT).

В поединке в Стамбуле на 70-й минуте Георгий Бущан взял пенальти от игрока хозяев поля.

ВИДЕО. Эннер Валенсия не реализовал пенальти. Сэйв Георгия Бущана