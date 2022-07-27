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  4. ВИДЕО. Ключевой момент. Как Бущан взял пенальти от игрока Фенербахче
Лига чемпионов
27 июля 2022, 23:52 | Обновлено 27 июля 2022, 23:59
728
0

ВИДЕО. Ключевой момент. Как Бущан взял пенальти от игрока Фенербахче

Эннер Валенсия не реализовал пенальти для турецкой команды на 70-й минуте

27 июля 2022, 23:52 | Обновлено 27 июля 2022, 23:59
728
0
ВИДЕО. Ключевой момент. Как Бущан взял пенальти от игрока Фенербахче
Setanta Sports

Киевское «Динамо» во 2-м раунде отбора к Лиге чемпионов победило турецкий «Фенербахче» (0:0, 2:1 OT).

В поединке в Стамбуле на 70-й минуте Георгий Бущан взял пенальти от игрока хозяев поля.

ВИДЕО. Эннер Валенсия не реализовал пенальти. Сэйв Георгия Бущана

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Источник Sport.ua
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