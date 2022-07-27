Лига чемпионов27 июля 2022, 23:52 | Обновлено 27 июля 2022, 23:59
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ВИДЕО. Ключевой момент. Как Бущан взял пенальти от игрока Фенербахче
Эннер Валенсия не реализовал пенальти для турецкой команды на 70-й минуте
27 июля 2022, 23:52 | Обновлено 27 июля 2022, 23:59
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Киевское «Динамо» во 2-м раунде отбора к Лиге чемпионов победило турецкий «Фенербахче» (0:0, 2:1 OT).
В поединке в Стамбуле на 70-й минуте Георгий Бущан взял пенальти от игрока хозяев поля.
ВИДЕО. Эннер Валенсия не реализовал пенальти. Сэйв Георгия Бущана
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