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  4. Интернасьонал озадачен высокими требованиями Исмаили по зарплате
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 12:02 |
937
0

Интернасьонал озадачен высокими требованиями Исмаили по зарплате

Экс-фулбек «Шахтера» на родине хочет получать не меньше, чем в Украине

30 июля 2022, 12:02 |
937
0
Интернасьонал озадачен высокими требованиями Исмаили по зарплате
ФК Шахтер. Исмаили

32-летний левый защитник Исмаили, который по неофициальной информации расторг контракт с «Шахтером» и ныне пребывает в статусе свободного агента, ведет переговоры с «Интернасьоналом».

Бразильский клуб подыскивает нового левого защитника, и кандидатура Исмаили видится ему подходящей. Однако в вопросе трансфера могут быть сложности, связанные с высокими требованиями футболиста по зарплате.

Сообщается, что Исмаили хочет получать столько же, как и в «Шахтере», а именно 350 тысяч бразильских реалов в месяц, что эквивалентно 66 тысячам евро. Эта сумма видится чрезмерно высокой для «Интернасьонала», хотя клуб и способен ее покрыть, потому как недавно расстался с двумя другими защитниками, имевшими оклады в 210 и 200 тысяч бразильских реалов в месяц.

Возможно, «Интернасьонал» пойдет на условия Исмаили, либо же в ближайшее время попытается склонить 32-летнего футболиста на понижение требований.

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Исмаили Шахтер Донецк Интернасьонал зарплаты трансферы УПЛ трансферы
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Источник Portal do Colorado
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