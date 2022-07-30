Денег не получили. Интер удалил все упоминания о титульном спонсоре

С нового сезона титульным спонсором «Интера» стал блокчейн Digitalbits. Однако сотрудничество сторон может завершиться, едва успев начаться.

Дело в том, что первый транш от спонсора на счет «Интера» в отведенные сроки не поступил. В ответ «нерадзурри» удалили все упоминания о Digitalbits со своего сайта, соцсетей, рекламных баннеров и футболок команды. На сегодняшний спарринг против «Лиона» «Интер» выйдет в футболках без спонсорской надписи на груди.

Презентация гостевого комплекта формы перенесена с 10 августа на более поздний срок. Судьба дальнейшего сотрудничества с Digitalbits под вопросом, хотя итальянские СМИ прогнозируют, что ситуация все же разрешится успешно, и стороны продолжат сотрудничество, выполняя данные друг перед другом обязательства.