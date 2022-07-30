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  4. Денег не получили. Интер удалил все упоминания о титульном спонсоре
Италия
30 июля 2022, 12:17 |
1028
1

Денег не получили. Интер удалил все упоминания о титульном спонсоре

Судьба сотрудничества под вопросом

30 июля 2022, 12:17 |
1028
1
Денег не получили. Интер удалил все упоминания о титульном спонсоре
ФК Интер

С нового сезона титульным спонсором «Интера» стал блокчейн Digitalbits. Однако сотрудничество сторон может завершиться, едва успев начаться.

Дело в том, что первый транш от спонсора на счет «Интера» в отведенные сроки не поступил. В ответ «нерадзурри» удалили все упоминания о Digitalbits со своего сайта, соцсетей, рекламных баннеров и футболок команды. На сегодняшний спарринг против «Лиона» «Интер» выйдет в футболках без спонсорской надписи на груди.

Презентация гостевого комплекта формы перенесена с 10 августа на более поздний срок. Судьба дальнейшего сотрудничества с Digitalbits под вопросом, хотя итальянские СМИ прогнозируют, что ситуация все же разрешится успешно, и стороны продолжат сотрудничество, выполняя данные друг перед другом обязательства.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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Nevermore
нае6алово как и вся эта крипта
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