ХАВИ: «Возвращение Месси? Я бы этого хотел»

Главный тренер «Барселоны» Хав признался, что хотел бы поработать с Лионелем Месси в качестве тренера:

«Я бы хотел, чтобы время Месси в «Барселоне» не истекло. Я считаю, что он заслуживает второго этапа здесь, в «блаугране» Я бы этого хотел. Если вопрос состоит в том, хотел бы я, чтобы он вернулся? Ответ однозначно «да».

Ранее на возвращение Месси намекнул президент «Барселоны» Жоан Лапорта.