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  4. ХАВИ: «Возвращение Месси? Я бы этого хотел»
Испания
30 июля 2022, 10:10 |
167
0

ХАВИ: «Возвращение Месси? Я бы этого хотел»

Наставник «Барселоны» мечтает поработать с аргентинцем

30 июля 2022, 10:10 |
167
0
ХАВИ: «Возвращение Месси? Я бы этого хотел»
ФК ПСЖ. Лионель Месси

Главный тренер «Барселоны» Хав признался, что хотел бы поработать с Лионелем Месси в качестве тренера:

«Я бы хотел, чтобы время Месси в «Барселоне» не истекло. Я считаю, что он заслуживает второго этапа здесь, в «блаугране» Я бы этого хотел. Если вопрос состоит в том, хотел бы я, чтобы он вернулся? Ответ однозначно «да».

Ранее на возвращение Месси намекнул президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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