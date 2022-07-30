Испания30 июля 2022, 10:10 |
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ХАВИ: «Возвращение Месси? Я бы этого хотел»
Наставник «Барселоны» мечтает поработать с аргентинцем
30 июля 2022, 10:10 |
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Главный тренер «Барселоны» Хав признался, что хотел бы поработать с Лионелем Месси в качестве тренера:
«Я бы хотел, чтобы время Месси в «Барселоне» не истекло. Я считаю, что он заслуживает второго этапа здесь, в «блаугране» Я бы этого хотел. Если вопрос состоит в том, хотел бы я, чтобы он вернулся? Ответ однозначно «да».
Ранее на возвращение Месси намекнул президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
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