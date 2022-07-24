Испания24 июля 2022, 13:22 |
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Президент Барселоны: Надеюсь, история Месси с Барселоной еще не закончилась
Жоан Лапорта намекнул на возвращение аргентинца
24 июля 2022, 13:22 |
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул на возможное возвращение Лионеля Месси в каталонский клуб:
«Я думаю и надеюсь, что история Лионеля Месси с «Барселоной» ещё не закончилась. Она всё еще открыта, и мы обязаны сделать её более красивой, чем она была. Как президент «Барселоны» я чувствую себя в долгу перед Месси».
Ранее сообщалось о том, что ПСЖ хочет продлить контракт с Месси.
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