Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Барселоны: Надеюсь, история Месси с Барселоной еще не закончилась
Испания
24 июля 2022, 13:22 |
89
0

Президент Барселоны: Надеюсь, история Месси с Барселоной еще не закончилась

Жоан Лапорта намекнул на возвращение аргентинца

24 июля 2022, 13:22 |
89
0
Президент Барселоны: Надеюсь, история Месси с Барселоной еще не закончилась
ФК ПСЖ. Лионель Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул на возможное возвращение Лионеля Месси в каталонский клуб:

«Я думаю и надеюсь, что история Лионеля Месси с «Барселоной» ещё не закончилась. Она всё еще открыта, и мы обязаны сделать её более красивой, чем она была. Как президент «Барселоны» я чувствую себя в долгу перед Месси».

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ хочет продлить контракт с Месси.

По теме:
Президент Наполи: «Кулибали? У Барселоны не было денег, она в долгах»
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Уровень мастерства Левандовски поражает»
Реал без Лунина в США проиграл Барселоне
Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Воспитанник Карпат погиб, защищая Украину
Футбол | 23 июля 2022, 12:21 1
Воспитанник Карпат погиб, защищая Украину
Воспитанник Карпат погиб, защищая Украину

Павлу Кириченко было 27 лет

Микель АРТЕТА: «Зинченко понимает все, что я хочу»
Футбол | 24 июля 2022, 10:19 1
Микель АРТЕТА: «Зинченко понимает все, что я хочу»
Микель АРТЕТА: «Зинченко понимает все, что я хочу»

Наставник «Арсенала» - о дебюте украинского защитника

ВИДЕО. Зинченко исполнил песню перед новыми партнерами в Арсенале
Футбол | 23.07.2022, 14:47
ВИДЕО. Зинченко исполнил песню перед новыми партнерами в Арсенале
ВИДЕО. Зинченко исполнил песню перед новыми партнерами в Арсенале
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции
Футбол | 23.07.2022, 18:38
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции
Динамо U-19 обыграло Астон Виллу на турнире в Чехии
Футбол | 23.07.2022, 20:45
Динамо U-19 обыграло Астон Виллу на турнире в Чехии
Динамо U-19 обыграло Астон Виллу на турнире в Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.07.2022, 21:20 2
MMA
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
22.07.2022, 21:00 5
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
23.07.2022, 18:30
Теннис
ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами
ФОТО. Марта Костюк в бикини похвасталась упругими ягодицами
23.07.2022, 11:25 6
Теннис
Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
22.07.2022, 12:10 8
Футбол
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
23.07.2022, 09:00 21
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
23.07.2022, 08:40 2
Футбол
Сенсация от футзалистов, переход Ракицкого, победа Зари, что спел Зинченко
Сенсация от футзалистов, переход Ракицкого, победа Зари, что спел Зинченко
24.07.2022, 06:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем