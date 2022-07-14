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Франция
14 июля 2022, 14:45 | Обновлено 14 июля 2022, 14:48
116
0

ПСЖ хочет продлить контракт с Месси

Нынешнее соглашение рассчитано еще на год

14 июля 2022, 14:45 | Обновлено 14 июля 2022, 14:48
116
0
ПСЖ хочет продлить контракт с Месси
ФК ПСЖ. Лионель Месси

ПСЖ сообщил Лионелю Месси, что хотел бы продлить контракт с форвардом еще на год. Нынешнее соглашение действует до лета 2023 года.

Сам Месси не планирует принимать никаких решений по поводу своего будущего до завершения ЧМ-2022 в Катаре. Турнир пройдет в ноябре – декабре.

Месси выступает за ПСЖ с лета 2021 года. В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 15 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

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Источник Marca
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