ПСЖ хочет продлить контракт с Месси

ПСЖ сообщил Лионелю Месси, что хотел бы продлить контракт с форвардом еще на год. Нынешнее соглашение действует до лета 2023 года.

Сам Месси не планирует принимать никаких решений по поводу своего будущего до завершения ЧМ-2022 в Катаре. Турнир пройдет в ноябре – декабре.

Месси выступает за ПСЖ с лета 2021 года. В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 15 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.