Франция14 июля 2022, 14:45 | Обновлено 14 июля 2022, 14:48
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ПСЖ хочет продлить контракт с Месси
Нынешнее соглашение рассчитано еще на год
14 июля 2022, 14:45 | Обновлено 14 июля 2022, 14:48
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ПСЖ сообщил Лионелю Месси, что хотел бы продлить контракт с форвардом еще на год. Нынешнее соглашение действует до лета 2023 года.
Сам Месси не планирует принимать никаких решений по поводу своего будущего до завершения ЧМ-2022 в Катаре. Турнир пройдет в ноябре – декабре.
Месси выступает за ПСЖ с лета 2021 года. В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 15 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.
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