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  4. ВИДЕО. Успел соскучиться? Бэйл посетил тренировку Реала
Испания
30 июля 2022, 09:17 |
282
0

ВИДЕО. Успел соскучиться? Бэйл посетил тренировку Реала

Вингер «Лос-Анджелеса» встретился с экс-одноклубниками

30 июля 2022, 09:17 |
282
0
ВИДЕО. Успел соскучиться? Бэйл посетил тренировку Реала
ФК Лос-Анджелес

В конце июня Гарет Бэйл покинул «Реал» Мадрид на правах свободного агента и перешел в «Лос-Анджелес». Сейчас звездный валлиец уже вовсю забивает за новый клуб, однако всего за месяц успел соскучиться по бывшим партнерам по команде.

Сейчас «Реал» находится в предсезонном турне в США. Бэйл воспользовался этой возможностью и встретился с экс-одноклубниками во время их тренировки в Лос-Анджелесе:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

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Гарет Бэйл Лос-Анджелес (MLS) Реал Мадрид видео
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Источник ФК Реал Мадрид
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