Испания30 июля 2022, 09:17 |
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ВИДЕО. Успел соскучиться? Бэйл посетил тренировку Реала
Вингер «Лос-Анджелеса» встретился с экс-одноклубниками
30 июля 2022, 09:17 |
282
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В конце июня Гарет Бэйл покинул «Реал» Мадрид на правах свободного агента и перешел в «Лос-Анджелес». Сейчас звездный валлиец уже вовсю забивает за новый клуб, однако всего за месяц успел соскучиться по бывшим партнерам по команде.
Сейчас «Реал» находится в предсезонном турне в США. Бэйл воспользовался этой возможностью и встретился с экс-одноклубниками во время их тренировки в Лос-Анджелесе:
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