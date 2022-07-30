ВИДЕО. Успел соскучиться? Бэйл посетил тренировку Реала

В конце июня Гарет Бэйл покинул «Реал» Мадрид на правах свободного агента и перешел в «Лос-Анджелес». Сейчас звездный валлиец уже вовсю забивает за новый клуб, однако всего за месяц успел соскучиться по бывшим партнерам по команде.

Сейчас «Реал» находится в предсезонном турне в США. Бэйл воспользовался этой возможностью и встретился с экс-одноклубниками во время их тренировки в Лос-Анджелесе: