Другие новости24 июля 2022, 11:10 |
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ВИДЕО. Бэйл забил свой дебютный гол в МЛС
Валлиец отличился в воротах «Спортинга Канзас Сити»
24 июля 2022, 11:10 |
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Сегодня ночью «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Спортинг Канзас Сити» 2:0.
Звездный новичок «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл, который дебютировал за команду неделю назад, в этот раз вышел на замену на 65-й минуте, а на 83-й установил окончательный счет в матче.
Обзор матча (гол Бэйла – с 4:56):
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Спасибо Админам за видео.