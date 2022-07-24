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24 июля 2022, 11:10 |
522
1

ВИДЕО. Бэйл забил свой дебютный гол в МЛС

Валлиец отличился в воротах «Спортинга Канзас Сити»

24 июля 2022, 11:10 |
522
1
ВИДЕО. Бэйл забил свой дебютный гол в МЛС
ФК Лос-Анджелес

Сегодня ночью «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Спортинг Канзас Сити» 2:0.

Звездный новичок «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл, который дебютировал за команду неделю назад, в этот раз вышел на замену на 65-й минуте, а на 83-й установил окончательный счет в матче.

Обзор матча (гол Бэйла – с 4:56):

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Источник Sport.ua
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veter
Гарик просто пнул левой в ближний угол и залетело.) А вот выход не смог реализовать перебросом через кипера.
Спасибо Админам за видео.
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