ВИДЕО. Бэйл забил свой дебютный гол в МЛС

Сегодня ночью «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Спортинг Канзас Сити» 2:0.

Звездный новичок «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл, который дебютировал за команду неделю назад, в этот раз вышел на замену на 65-й минуте, а на 83-й установил окончательный счет в матче.

Обзор матча (гол Бэйла – с 4:56):