Бэйл и Кьеллини одержали с Лос-Анджелесом победу в дебютном матче в MLS

«Лос-Анджелес» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 2:1.

В составе победителей дебютировали экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и экс-вингер «Реала» Гарет Бэйл.

Итальянец вышел с первых минут и был заменен на 60-й минуте, валлиец появился на замену на 72-й минуте. Звездные новички не отметились результативными дейстиями.

«Лос-Анджелес» набрал 42 очка и занимает 1-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 30 очками – на 5-й строчке.