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18 июля 2022, 08:00 | Обновлено 18 июля 2022, 08:04
663
0

Бэйл и Кьеллини одержали с Лос-Анджелесом победу в дебютном матче в MLS

Звездные новички не отметились результативными дейстиями

18 июля 2022, 08:00 | Обновлено 18 июля 2022, 08:04
663
0
Бэйл и Кьеллини одержали с Лос-Анджелесом победу в дебютном матче в MLS
ФК Лос-Анджелес

«Лос-Анджелес» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 2:1.

В составе победителей дебютировали экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и экс-вингер «Реала» Гарет Бэйл.

Итальянец вышел с первых минут и был заменен на 60-й минуте, валлиец появился на замену на 72-й минуте. Звездные новички не отметились результативными дейстиями.

«Лос-Анджелес» набрал 42 очка и занимает 1-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 30 очками – на 5-й строчке.

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Гарет Бэйл Джорджо Кьеллини Нэшвилл (MLS) MLS Лос-Анджелес (MLS)
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Источник Sport.ua
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