Англия30 июля 2022, 08:23 |
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Чемпионшип. Компани дебютировал в Бернли с победой
На выезде был обыгран «Хаддерсфилд»
30 июля 2022, 08:23 |
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Вчера поединком «Хаддерсфилд» - «Бернли» стартовал новый сезон английского Чемпионшипа. Для нового главного тренера «Бернли», Венсана Компани, это был дебютный официальный матч в новом клубе.
Дебют получился удачным. «Бернли» одержал минимальную победу со счетом 1:0.
«Хаддерсфилд» – «Бернли» - 0:1
Гол: Матсен 18
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