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  4. Чемпионшип. Компани дебютировал в Бернли с победой
Англия
30 июля 2022, 08:23 |
251
0

Чемпионшип. Компани дебютировал в Бернли с победой

На выезде был обыгран «Хаддерсфилд»

30 июля 2022, 08:23 |
251
0
Чемпионшип. Компани дебютировал в Бернли с победой
ФК Бернли. Венсан Компани

Вчера поединком «Хаддерсфилд» - «Бернли» стартовал новый сезон английского Чемпионшипа. Для нового главного тренера «Бернли», Венсана Компани, это был дебютный официальный матч в новом клубе.

Дебют получился удачным. «Бернли» одержал минимальную победу со счетом 1:0.

«Хаддерсфилд» – «Бернли» - 0:1
Гол: Матсен 18

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Источник Sport.ua
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