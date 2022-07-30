Чемпионшип. Компани дебютировал в Бернли с победой

Вчера поединком «Хаддерсфилд» - «Бернли» стартовал новый сезон английского Чемпионшипа. Для нового главного тренера «Бернли», Венсана Компани, это был дебютный официальный матч в новом клубе.

Дебют получился удачным. «Бернли» одержал минимальную победу со счетом 1:0.

«Хаддерсфилд» – «Бернли» - 0:1

Гол: Матсен 18