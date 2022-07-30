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Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 04:29 | Обновлено 30 июля 2022, 04:31
104
0

Юрий ВИРТ: «У нас есть много проблем»

Главный тренер ровенского «Вереса» прокомментировал спарринг против «Миная»

30 июля 2022, 04:29 | Обновлено 30 июля 2022, 04:31
104
0
Юрий ВИРТ: «У нас есть много проблем»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал результат спарринга против «Миная», в котором ровенчане уступили со счетом 1:3.

«Проиграли. Я уже говорил, что сейчас результат – не главное. Но сегодня мы совершили очень много ошибок. Особенно, в центральной зоне, где мы просто дарили мяч сопернику и нарывались на контратаки. У нас много новых футболистов и до какого-нибудь общего знаменателя нам пока далеко. Последние контрольные игры показывают, что у нас есть много проблем.

Если в предыдущих матчах мы надежно играли в защите, то сегодня - очень много ошибались. Соперник забил трижды и мог забить еще. Это, конечно, и усталость футболистов. Сегодня – заключительный день второго сбора. У нас есть еще месяц впереди для подготовки. Будем работать как по улучшению действий в обороне, так и в атаке. Потому что решающий пас у нас тоже хромает. Поэтому есть над чем работать».

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товарищеские матчи Верес Ровно Минай контрольные матчи УПЛ Минай - Верес Юрий Вирт
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