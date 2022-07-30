ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Новичок Эвертона оформил дубль в ворота Динамо

29 июля в 21:45 в Ливерпуле прошел благотворительный матч, в котором играли английский «Эвертон» и киевское «Динамо» (3:0).

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Украинский защитник Виталий Миколенко вывел «ирисок» с капитанской повязкой на игру против своей бывшей команды. Поединок имел статус благотворительного. Средства, которые удалось собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.

Во втором тайме новичок ирисок Дуайт Макнил оформил дубль за 5 минут (3:0).

ГОЛ! 2:0. Дуайт Макнил, 73 мин.

ГОЛ! 3:0. Дуайт Макнил, 78 мин.