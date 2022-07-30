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  4. ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Новичок Эвертона оформил дубль в ворота Динамо
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 03:18 | Обновлено 30 июля 2022, 03:21
417
0

ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Новичок Эвертона оформил дубль в ворота Динамо

Дуайт Макнил дважды поразил воорота киевлян на 73-й и 78-й минуте

30 июля 2022, 03:18 | Обновлено 30 июля 2022, 03:21
417
0
ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Новичок Эвертона оформил дубль в ворота Динамо
ФК Динамо Киев

29 июля в 21:45 в Ливерпуле прошел благотворительный матч, в котором играли английский «Эвертон» и киевское «Динамо» (3:0).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Украинский защитник Виталий Миколенко вывел «ирисок» с капитанской повязкой на игру против своей бывшей команды. Поединок имел статус благотворительного. Средства, которые удалось собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.

Во втором тайме новичок ирисок Дуайт Макнил оформил дубль за 5 минут (3:0).

ГОЛ! 2:0. Дуайт Макнил, 73 мин.

ГОЛ! 3:0. Дуайт Макнил, 78 мин.

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Эвертон Динамо Киев товарищеские матчи благотворительные матчи контрольные матчи УПЛ Эвертон - Динамо Дуайт Макнил видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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