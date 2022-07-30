Динамовец навсегда. Вербич попрощался с болельщиками киевского клуба

Словенец Беньямин Вербич, перешедший в «Панатинаикос», попрощался с болельщиками киевского клуба.

«Уважаемые болельщики Динамо, я горжусь каждым прожитым здесь днем. Я люблю Динамо, я люблю Киев и Украину.

4 года назад я приехал в Украину работать. В хороший европейский клуб с большими традициями и максимальными задачами. В команду с добродушным коллективом и заботливым президентом. С первых дней я чувствовал себя как дома.

Вместе мы переживаем ужасные времена. Ужасная, несправедливая война, где гибнут невинные люди. Дети, которые ходили на футбол, поддерживали любимые команды и просто радовались жизни. Я оставляю любимый клуб, любимую команду, по которой я буду очень скучать.

Мой сын Май наполовину украинец и он болельщик киевского Динамо, каким был, есть и будет его отец. Динамо Киев, Украина, спасибо вам! Я горд войти в историю большого клуба. Вербич – динамовец навсегда», – написал Беньямин.