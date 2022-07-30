Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамовец навсегда. Вербич попрощался с болельщиками киевского клуба
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 01:56 |
310
0

Динамовец навсегда. Вербич попрощался с болельщиками киевского клуба

Словенец продолжит карьеру в «Панатинаикосе»

30 июля 2022, 01:56 |
310
0
Динамовец навсегда. Вербич попрощался с болельщиками киевского клуба
ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Словенец Беньямин Вербич, перешедший в «Панатинаикос», попрощался с болельщиками киевского клуба.

«Уважаемые болельщики Динамо, я горжусь каждым прожитым здесь днем. Я люблю Динамо, я люблю Киев и Украину.

4 года назад я приехал в Украину работать. В хороший европейский клуб с большими традициями и максимальными задачами. В команду с добродушным коллективом и заботливым президентом. С первых дней я чувствовал себя как дома.

Вместе мы переживаем ужасные времена. Ужасная, несправедливая война, где гибнут невинные люди. Дети, которые ходили на футбол, поддерживали любимые команды и просто радовались жизни. Я оставляю любимый клуб, любимую команду, по которой я буду очень скучать.

Мой сын Май наполовину украинец и он болельщик киевского Динамо, каким был, есть и будет его отец. Динамо Киев, Украина, спасибо вам! Я горд войти в историю большого клуба. Вербич – динамовец навсегда», – написал Беньямин.

По теме:
Матч Динамо и Штурма в Лодзи рассудят французы
Проблемы со спиной. Супряге может понадобиться операция
Самба не подошел. Забивной форвард Динамо покидает французский Брест
Динамо Киев Панатинаикос трансферы Беньямин Вербич трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Депай наотрез отказался покидать Барселону
Футбол | 29 июля 2022, 20:05 1
Депай наотрез отказался покидать Барселону
Депай наотрез отказался покидать Барселону

Форвард твердо намерен остаться в Каталонии

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 29 июля 2022, 04:45 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
Футбол | 29.07.2022, 23:48
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
Футбол | 29.07.2022, 09:23
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
Стало известно, где и когда Динамо сыграет со Штурмом в Лиге чемпионов
Футбол | 29.07.2022, 06:48
Стало известно, где и когда Динамо сыграет со Штурмом в Лиге чемпионов
Стало известно, где и когда Динамо сыграет со Штурмом в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
28.07.2022, 06:23 21
Футбол
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
28.07.2022, 00:05 19
Футбол
Как накажут турков за поддержку путина? УЕФА провел экстренное совещание
Как накажут турков за поддержку путина? УЕФА провел экстренное совещание
28.07.2022, 17:10 10
Футбол
Семь выводов после матча Фенербахче – Динамо
Семь выводов после матча Фенербахче – Динамо
28.07.2022, 11:32 23
Футбол
Энди РУИС: «Усик победит Джошуа, если не повторит мои ошибки»
Энди РУИС: «Усик победит Джошуа, если не повторит мои ошибки»
28.07.2022, 19:49
Бокс
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
28.07.2022, 21:25
Теннис
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
28.07.2022, 07:52 7
Бокс
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
29.07.2022, 18:01 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем