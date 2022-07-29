Украина. Премьер лига29 июля 2022, 22:19 | Обновлено 29 июля 2022, 22:48
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ВИДЕО. Калверт-Льюин забил быстрый гол в ворота Динамо
«Эвертону» удалось отправить мяч в ворота киевлян уже на 4-й минуте
29 июля 2022, 22:19 | Обновлено 29 июля 2022, 22:48
1877
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29 июля в 21:45 по киевскому времени в Ливерпуле проходит благотворительный матч, в котором играют английский «Эвертон» и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко играет против своей бывшей команды. Поединок имеет статус благотворительного. Средства, которые удастся собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Доминик Калверт-Льюин, перекинув головой мяч через Руслана Нещерета, забил быстрый гол в ворота киевлян на 4-й минуте
ГОЛ! 1:0. Доминик Калверт-Льюин, 4 мин.
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