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Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 22:19 | Обновлено 29 июля 2022, 22:48
1877
0

ВИДЕО. Калверт-Льюин забил быстрый гол в ворота Динамо

«Эвертону» удалось отправить мяч в ворота киевлян уже на 4-й минуте

29 июля 2022, 22:19 | Обновлено 29 июля 2022, 22:48
1877
0
ВИДЕО. Калверт-Льюин забил быстрый гол в ворота Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

29 июля в 21:45 по киевскому времени в Ливерпуле проходит благотворительный матч, в котором играют английский «Эвертон» и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко играет против своей бывшей команды. Поединок имеет статус благотворительного. Средства, которые удастся собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.

Доминик Калверт-Льюин, перекинув головой мяч через Руслана Нещерета, забил быстрый гол в ворота киевлян на 4-й минуте

ГОЛ! 1:0. Доминик Калверт-Льюин, 4 мин.

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Эвертон Динамо Киев товарищеские матчи благотворительные матчи Виталий Миколенко контрольные матчи УПЛ Эвертон - Динамо Доминик Калверт-Льюин
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Источник Sport.ua
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