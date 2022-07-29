ВИДЕО. Калверт-Льюин забил быстрый гол в ворота Динамо

29 июля в 21:45 по киевскому времени в Ливерпуле проходит благотворительный матч, в котором играют английский «Эвертон» и киевское «Динамо».

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Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко играет против своей бывшей команды. Поединок имеет статус благотворительного. Средства, которые удастся собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.

Доминик Калверт-Льюин, перекинув головой мяч через Руслана Нещерета, забил быстрый гол в ворота киевлян на 4-й минуте

ГОЛ! 1:0. Доминик Калверт-Льюин, 4 мин.