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  4. Заря проведет спарринг с польскими соперниками
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 19:29 |
181
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Заря проведет спарринг с польскими соперниками

Еще один контрольный матч для команды Патрика Ван Леувена

29 июля 2022, 19:29 |
181
0
Заря проведет спарринг с польскими соперниками

«Заря» Луганск официально сообщил а проведении еще одного спарринга. Он состоится завтра, 30 июля, начало – в 12:00.

Соперниками «Зари» будут сразу два польских клуба – «Блонянка» и «Гутник», которые выступают в третьем и четвертом дивизионах чемпионата Польши соответственно.

В первом тайме соперником «Зари» будет «Блонянка», во втором – «Гутник». Матч состоится в городе Блонь, на домашнем стадионе «Блонянки».

Ранее «Заря» продлила контракт с Максимом Хланем.

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Заря Луганск контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Заря
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