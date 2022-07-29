Украина. Премьер лига29 июля 2022, 19:29 |
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Заря проведет спарринг с польскими соперниками
Еще один контрольный матч для команды Патрика Ван Леувена
29 июля 2022, 19:29 |
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«Заря» Луганск официально сообщил а проведении еще одного спарринга. Он состоится завтра, 30 июля, начало – в 12:00.
Соперниками «Зари» будут сразу два польских клуба – «Блонянка» и «Гутник», которые выступают в третьем и четвертом дивизионах чемпионата Польши соответственно.
В первом тайме соперником «Зари» будет «Блонянка», во втором – «Гутник». Матч состоится в городе Блонь, на домашнем стадионе «Блонянки».
Ранее «Заря» продлила контракт с Максимом Хланем.
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