Украина. Премьер лига29 июля 2022, 19:11 |
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Суркис подтвердил переход Вербича в Панатинаикос
Словенский вингер покидает «Динамо»
29 июля 2022, 19:11 |
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Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис подтвердил переход Беньямина Вербича в «Панатинаикос»:
«Вербич уехал. Он принял такое решение, мы не очень спорили. У нас есть молодые ребята, которым нужно давать дорогу.
Мы его отпустили, ведь в последние годы его преследовали травмы. Сегодня он не в тех кондициях, которые нужны для «Динамо».
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