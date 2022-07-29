Суркис подтвердил переход Вербича в Панатинаикос

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис подтвердил переход Беньямина Вербича в «Панатинаикос»:

«Вербич уехал. Он принял такое решение, мы не очень спорили. У нас есть молодые ребята, которым нужно давать дорогу.

Мы его отпустили, ведь в последние годы его преследовали травмы. Сегодня он не в тех кондициях, которые нужны для «Динамо».