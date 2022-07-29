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  4. Суркис подтвердил переход Вербича в Панатинаикос
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 19:11 |
462
0

Суркис подтвердил переход Вербича в Панатинаикос

Словенский вингер покидает «Динамо»

29 июля 2022, 19:11 |
462
0
Суркис подтвердил переход Вербича в Панатинаикос
ФК Динамо. Беньямин Вербич

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис подтвердил переход Беньямина Вербича в «Панатинаикос»:

«Вербич уехал. Он принял такое решение, мы не очень спорили. У нас есть молодые ребята, которым нужно давать дорогу.

Мы его отпустили, ведь в последние годы его преследовали травмы. Сегодня он не в тех кондициях, которые нужны для «Динамо».

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Источник Циганик LIVE
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