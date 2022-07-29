Украина. Премьер лига29 июля 2022, 19:02 |
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Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше
Договориться с «Ворсклой» не удалось
29 июля 2022, 19:02 |
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Известный украинский защитник Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше. Об этом сообщает Footboom.
Интерес к Фаворову проявляет целый ряд клубов польской Экстраклассы. Среди них есть «Корона» из Кельце. Сейчас 31-летний защитник тренируется с любительским клубом «Осадник» из Мыслибужа.
Ранее Фаворов был близок к переходу в «Ворсклу». Однако договориться по поводу контракта сторонам не удалось.
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