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  4. Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 19:02 |
114
0

Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше

Договориться с «Ворсклой» не удалось

29 июля 2022, 19:02 |
114
0
Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше
ФК Заря Луганск. Денис Фаворов

Известный украинский защитник Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше. Об этом сообщает Footboom.

Интерес к Фаворову проявляет целый ряд клубов польской Экстраклассы. Среди них есть «Корона» из Кельце. Сейчас 31-летний защитник тренируется с любительским клубом «Осадник» из Мыслибужа.

Ранее Фаворов был близок к переходу в «Ворсклу». Однако договориться по поводу контракта сторонам не удалось.

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Источник Footboom
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