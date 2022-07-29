Известный украинский защитник Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше. Об этом сообщает Footboom.

Интерес к Фаворову проявляет целый ряд клубов польской Экстраклассы. Среди них есть «Корона» из Кельце. Сейчас 31-летний защитник тренируется с любительским клубом «Осадник» из Мыслибужа.

Ранее Фаворов был близок к переходу в «Ворсклу». Однако договориться по поводу контракта сторонам не удалось.