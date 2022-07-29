Александр КАРАВАЕВ: «Гол Фенербахче? Все мысли были о войне»

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев поделился эмоциями от победного гола в ворота своего бывшего клуба, «Фенербахче», в матче квалификации Лиги чемпионов:

- Как родился ваш гол?

- Все сделали так, как говорил тренер: расшатать оборону, сделать прострел и замкнуть передачу. Вот и все. Вот так и было в моем случае. После вбрасывания мяча с аута с помощью трех пасов он оказался у Вивчаренко, тот прострелил - и я замкнул.

- После забитого мяча в ваших глазах были слезы. Что вас так растрогало?

- Это были все эмоции сразу. И то, что на тот момент этот гол выводил нас вперед в счете, и то, что я забил именно «Фенербахче», в котором был пять лет назад. И, конечно же, думал о нашей стране. Все мысли были о том, чтобы как можно быстрее мы дождались победы в войне и наступил мир.

- Учитывая прежние выступления в «Фенербахче», для вас этот матч был особенным. Что чувствовали, когда вышли на поле стадиона «Шюкрю Сарачоглу»?

- Конечно, были воспоминания, что я здесь когда-то играл. Очень хотел сыграть на знакомом мне стадионе и обязательно забить, чтобы помочь победить. Очень рад, что это сделать удалось.