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  4. А ведь Суркис давал больше денег. Названа зарплата Вербича в Панатинаикосе
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 17:39 | Обновлено 29 июля 2022, 17:45
883
0

А ведь Суркис давал больше денег. Названа зарплата Вербича в Панатинаикосе

Словенец не пожелал остаться в «Динамо», где ему предлагали более выгодные условия

29 июля 2022, 17:39 | Обновлено 29 июля 2022, 17:45
883
0
А ведь Суркис давал больше денег. Названа зарплата Вербича в Панатинаикосе
INTIME SPORTS. Беньямин Вербич

Левый вингер «Динамо» Беньямин Вербич находится на завершающей стадии оформления трансфера в «Панатинаикос».

Сегодня словенец прилетает в Афины, где ему уже подготовлен на подпись 3-летний контракт. По условиям соглашения, Вербич получит за этот период 2,5 миллиона евро.

Примечательно, что руководство «Динамо», узнав о переговорном процессе между Вербичем и «Панатинаикосом», предложило словенцу продлить контракт на улучшенных финансовых условиях. «Бело-синие» предлагали Беньямину на 100-150 тысяч евро в год больше, нежели греческий клуб, но легионер твердо нацелился на отъезд из Украины.

Беньямин Вербич перешел в «Динамо» в январе 2018 года из «Копенгагена». За трансфер киевский клуб заплатил 4 миллиона евро, а с самим игроком был заключен контракт, рассчитанный до 31 декабря 2022 года.

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Беньямин Вербич Динамо Киев Панатинаикос трансферы УПЛ трансферы выбор редакции зарплаты Игорь Суркис
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Источник Sport24.gr
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