А ведь Суркис давал больше денег. Названа зарплата Вербича в Панатинаикосе

Левый вингер «Динамо» Беньямин Вербич находится на завершающей стадии оформления трансфера в «Панатинаикос».

Сегодня словенец прилетает в Афины, где ему уже подготовлен на подпись 3-летний контракт. По условиям соглашения, Вербич получит за этот период 2,5 миллиона евро.

Примечательно, что руководство «Динамо», узнав о переговорном процессе между Вербичем и «Панатинаикосом», предложило словенцу продлить контракт на улучшенных финансовых условиях. «Бело-синие» предлагали Беньямину на 100-150 тысяч евро в год больше, нежели греческий клуб, но легионер твердо нацелился на отъезд из Украины.

Беньямин Вербич перешел в «Динамо» в январе 2018 года из «Копенгагена». За трансфер киевский клуб заплатил 4 миллиона евро, а с самим игроком был заключен контракт, рассчитанный до 31 декабря 2022 года.