Англия29 июля 2022, 17:33 |
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ВИДЕО. Клопп – о Суперкубке Англии против Манчестер Сити
Наставник «Ливерпуля» в ожидании первого матча сезона
29 июля 2022, 17:33 |
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», который состоится в субботу, 30 июля (начало – в 19:00):
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