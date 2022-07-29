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  4. ВИДЕО. Клопп – о Суперкубке Англии против Манчестер Сити
Англия
29 июля 2022, 17:33 |
26
0

ВИДЕО. Клопп – о Суперкубке Англии против Манчестер Сити

Наставник «Ливерпуля» в ожидании первого матча сезона

29 июля 2022, 17:33 |
26
0
ВИДЕО. Клопп – о Суперкубке Англии против Манчестер Сити
ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», который состоится в субботу, 30 июля (начало – в 19:00):

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Источник Sport.ua
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