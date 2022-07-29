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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Кучер возглавил Днепр-1
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 16:20 |
1092
5

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Кучер возглавил Днепр-1

Тренер покинул «Металлист»

29 июля 2022, 16:20 |
1092
5
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Кучер возглавил Днепр-1

«Днепр-1» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Александра Кучера. Контракт рассчитан на два года.

В тренерский штаб Кучера войдут Юрий Ушмаев, Андрей Кудимов, Валерий Городов, Евгений Барышников и Александр Грицай.

«Металлист» 39-летний Кучер возглавлял с лета 2020 года (тогда клуб еще назывался «Металл»). С командой прошел путь от Второй лиги до выхода в УПЛ.

На посту главного тренера «Днепра-1» Кучер заменит Игора Йовичевича, который со скандалом перешел в «Шахтер».

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 5
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Andrey Ilyashenko
Проституція в УПЛ полным ходом Скрипник, Кучер, Йовичевич. 
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+3
Весняна Сова
А чемпионат вообще каким образом в Польше проводить? Клубы на постоянку там будут размещены? 
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0
FoZZy
Цікаво, чому тільки на два роки контракт? Чи Беня відчуває, що якщо у 2024 році його "дах" з вулиці Банкова злетить, то знову доведеться на ПМЖ в Женеву емігрувати, ось тому на два роки?
Ответить
0
Istm
З Йовічевічем Дніпро б міг в лізі Європи позмагатись.
Ответить
-1
veter
И опять рускомовный клуб.
А вот сделает ли Йови Шахтёр украиномовным?
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-3
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