ОФИЦИАЛЬНО. Александр Кучер возглавил Днепр-1
Тренер покинул «Металлист»
«Днепр-1» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Александра Кучера. Контракт рассчитан на два года.
В тренерский штаб Кучера войдут Юрий Ушмаев, Андрей Кудимов, Валерий Городов, Евгений Барышников и Александр Грицай.
«Металлист» 39-летний Кучер возглавлял с лета 2020 года (тогда клуб еще назывался «Металл»). С командой прошел путь от Второй лиги до выхода в УПЛ.
На посту главного тренера «Днепра-1» Кучер заменит Игора Йовичевича, который со скандалом перешел в «Шахтер».
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