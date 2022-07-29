ОФИЦИАЛЬНО. Александр Кучер возглавил Днепр-1

«Днепр-1» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Александра Кучера. Контракт рассчитан на два года.

В тренерский штаб Кучера войдут Юрий Ушмаев, Андрей Кудимов, Валерий Городов, Евгений Барышников и Александр Грицай.

«Металлист» 39-летний Кучер возглавлял с лета 2020 года (тогда клуб еще назывался «Металл»). С командой прошел путь от Второй лиги до выхода в УПЛ.

На посту главного тренера «Днепра-1» Кучер заменит Игора Йовичевича, который со скандалом перешел в «Шахтер».