ПЕТЬКО: «Конкуренция на каждую позицию в Черноморце будет незаурядной»

28-летний опорный полузащитник «Черноморца» Сергей Петько рассказал об открытости команды к прессе и неопределенности с протоколом безопасности будущих игр чемпионата.

«Штаб Романа Григорчука уделяет большое внимание тактике. Некоторые молодые игроки приходят на занятия с блокнотами, чтобы записывать все нюансы построения команды. Мне это не нужно, я уже работал с Романом Иосифовичем в 2013-2014 годах, и его стиль мне известен.

Схема 4-3-3, по которой наши дизайнеры ставят игроков на предматчевой графике, не является ни единственной, ни ключевой. Нами отрабатывается несколько вариантов, применяемых в зависимости от конкретного соперника.

Футболисты могут играть в нашей стране, это будет поддержка болельщиков и Украины в целом. Матчи пройдут без зрителей, но трансляции увидят все желающие.

Мы пока не до конца представляем, что будет в случае срабатывания сирены воздушной тревоги прямо во время поединка. Мы должны спуститься в бомбоубежища. Но что если сирена будет звучать несколько часов? Мы будем ждать или доигрывать на следующий день? Надеюсь, что к началу чемпионата нам разъяснят все нюансы регламента.

Спасибо ВСУ, что мы в принципе можем тренироваться и рассчитывать на то, что в скором времени начнется чемпионат. Я стараюсь быть в курсе всех основных новостей в стране.

Трудно сказать, укомплектован ли коллектив моряков уже на 100%, новички постоянно появляются. Конкуренция на каждую позицию будет незаурядной.

Когда я выступал за Верес, команда участвовала в записях влага Трендец. Нас снимали в раздевалках и предматчевых установках. Поначалу это было необычно. Но отклик со стороны болельщиков был колоссальный. Количество комментариев под роликом в ютюбе и в соцсетях просто зашкаливало.

Любителям футбола, как мы поняли, действительно важно знать жизнь команды изнутри, вплоть до мельчайших нюансов. Только просмотра матчей недостаточно. Если также будет открыто и в «Черноморце», то я готов к этому.

Мой коллега по центру обороны канадец Манджрекар Джеймс, конечно же, увлекает всех нас. В столь сложный момент для страны он согласился выступать в Украине. Мы все его поддерживаем и благодарны за этот выбор. Он отдается на тренировках по полной. Но украинский язык пока не спешит учить, общается в основном на английском. Хотя ему язык в Канаде мог бы пригодиться, в стране большая диаспора украинцев», - сказал Петько.