Динамо U-19 – Фулхэм U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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С 28 по 31 июля «Динамо» U19 участвует в проходящем в Швейцарии международном товарищеском турнире FC Aesch Under 19 International Football Tournament.
Динамовские юноши попали в группу А вместе со швейцарским «Базелем», английским «Фулхэмом» и мексиканским «Тигресом».
«Бело-синие» стартовали с уверенной победы над «Базелем», а во втором матче турнира встретятся с «Фулхэмом». Эта игра начнется в 18:00 по киевскому времени.
Плейер с трансляцией будет добавлен ближе к началу встречи.
Расписание матчей «Динамо» в группе:
28.07. «Динамо» – «Базель» – 5:1
29.07. 18:00 (время киевское). «Фулхэм» – «Динамо»
30.07. 11:30. «Динамо» – «Тигрес»
Добавим, что в квартете В выступают итальянский «Ювентус», испанская «Валенсия», датский «Силькеборг» и немецкий «Карлсруэ».
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