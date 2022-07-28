Хет-трик Горбача. Динамо U-19 разгромило Базель U-19

«Динамо» U19 начало участие в новом для себя турнире, FC Aesch Under 19 International Football Tournament, который в эти дни проходит в Швейцарии.

В первом матче группового турнира подопечные Игоря Костюка встретились с «Базелем» U-19, который обыграли со счетом 5:1. Хет-трик оформил Игорь Горбач.

В пятницу киевляне встретятся с «Фулхэмом», а в субботу в 11:30 – с мексиканским «Тигрес».

«Динамо» - «Базель» - 5:1

Голы: Горбач (8, 22, 25), Слесар (15, пен), Гусев (52) – Акале (52)

Стартовый состав «Динамо»: 12. Авраменко – 20. Гусев, 3. Балаба, 17. Филатов, 8. Бенедюк (к) – 22. Саленко, 5. Янчишин, 11. Грохольский – 7 .Слесар, 13. Кремчанин – 9. Горбач.