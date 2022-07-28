Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик Горбача. Динамо U-19 разгромило Базель U-19
Молодежные турниры
28 июля 2022, 20:48 | Обновлено 28 июля 2022, 20:49
1086
1

Хет-трик Горбача. Динамо U-19 разгромило Базель U-19

Юношеская команда киевлян забила 5 голов

28 июля 2022, 20:48 | Обновлено 28 июля 2022, 20:49
1086
1
Хет-трик Горбача. Динамо U-19 разгромило Базель U-19
ФК Динамо Киев

«Динамо» U19 начало участие в новом для себя турнире, FC Aesch Under 19 International Football Tournament, который в эти дни проходит в Швейцарии.

В первом матче группового турнира подопечные Игоря Костюка встретились с «Базелем» U-19, который обыграли со счетом 5:1. Хет-трик оформил Игорь Горбач.

В пятницу киевляне встретятся с «Фулхэмом», а в субботу в 11:30 – с мексиканским «Тигрес».

«Динамо» - «Базель» - 5:1
Голы: Горбач (8, 22, 25), Слесар (15, пен), Гусев (52) – Акале (52)

Стартовый состав «Динамо»: 12. Авраменко – 20. Гусев, 3. Балаба, 17. Филатов, 8. Бенедюк (к) – 22. Саленко, 5. Янчишин, 11. Грохольский – 7 .Слесар, 13. Кремчанин – 9. Горбач.

По теме:
УЕФА открыл дисциплинарное производство против Фенербахче из-за путина
Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М
Официальное заявление Фенербахче. Война – это не храбрость, это трусость!
Динамо Киев Динамо Киев U-19 Игорь Горбач
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Футбол | 27 июля 2022, 23:10 2
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка Q2 Лиги чемпионов в Стамбуле

Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Футбол | 28 июля 2022, 00:05 19
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина

Причиной отказа стало скандирование болельщиков турецкого клуба о путине

Пять игроков Металлиста находятся на просмотре в Днепре-1
Футбол | 28.07.2022, 20:28
Пять игроков Металлиста находятся на просмотре в Днепре-1
Пять игроков Металлиста находятся на просмотре в Днепре-1
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
Теннис | 28.07.2022, 16:38
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Футбол | 27.07.2022, 22:36
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Главные матчи не сыграны(с)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
27.07.2022, 23:07 26
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
28.07.2022, 01:19 2
Футбол
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
28.07.2022, 06:23 21
Футбол
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
26.07.2022, 17:25
Другие виды
Три правила ответственной игры от Александра Усика
Три правила ответственной игры от Александра Усика
27.07.2022, 14:00
Другие виды
Виталий КЛИЧКО: «путин хотел восстановить Советский Союз»
Виталий КЛИЧКО: «путин хотел восстановить Советский Союз»
27.07.2022, 16:18 1
Бокс
Генштаб ВСУ: «россия добавляет силы на Запорожское направление»
Генштаб ВСУ: «россия добавляет силы на Запорожское направление»
28.07.2022, 11:38
Война
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
28.07.2022, 07:17 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем