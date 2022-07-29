Даниил ИГНАТЕНКО: «Могу сказать одно: сейчас я полноценнный игрок Бордо»

Хавбек Даниил Игнатенко подтвердил, что французский клуб Лиги 2 «Бордо» сумел выкупить его контракт у «Шахтера», поэтому украинец готовится к сезону во Франции.

«На сегодняшний день я могу сказать одно: я - полноценный игрок «Бордо», чему очень рад. Не нужно недооценивать Лигу 2. Говорят, что она даже тяжелее, чем Лига 1».

«Посмотрим, еще несколько дней и я смогу сам в этом убедиться. Все зависит от меня, а там будет видно», - сказал Игнатенко.

При этом не исключено, что «Бордо», который из-за финансовых проблем мог потерять профессиональный статус, не против продать Даниила, чтобы заработать деньги.