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  4. Даниил ИГНАТЕНКО: «Могу сказать одно: сейчас я полноценнный игрок Бордо»
Франция
29 июля 2022, 10:45 |
370
0

Даниил ИГНАТЕНКО: «Могу сказать одно: сейчас я полноценнный игрок Бордо»

Но вскоре Даниил может сменить команду

29 июля 2022, 10:45 |
370
0
Даниил ИГНАТЕНКО: «Могу сказать одно: сейчас я полноценнный игрок Бордо»
ФК Бордо. Даниил Игнатенко

Хавбек Даниил Игнатенко подтвердил, что французский клуб Лиги 2 «Бордо» сумел выкупить его контракт у «Шахтера», поэтому украинец готовится к сезону во Франции.

«На сегодняшний день я могу сказать одно: я - полноценный игрок «Бордо», чему очень рад. Не нужно недооценивать Лигу 2. Говорят, что она даже тяжелее, чем Лига 1».

«Посмотрим, еще несколько дней и я смогу сам в этом убедиться. Все зависит от меня, а там будет видно», - сказал Игнатенко.

При этом не исключено, что «Бордо», который из-за финансовых проблем мог потерять профессиональный статус, не против продать Даниила, чтобы заработать деньги.

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Источник ТаТоТаке
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