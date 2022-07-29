Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «На женском Евро безумное качество игры»
Другие новости
29 июля 2022, 08:25 | Обновлено 29 июля 2022, 08:31
78
0

Юрген КЛОПП: «На женском Евро безумное качество игры»

Тренеру нравится женский футбол

29 июля 2022, 08:25 | Обновлено 29 июля 2022, 08:31
78
0
Юрген КЛОПП: «На женском Евро безумное качество игры»
Skysports.com

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивлен тому качеству игры, которое сборные демонстрируют на женском чемпионате Европы.

«Мне нравится женский футбол, он невероятен. А качество Евро просто на безумном уровне. Англичанки показывают себя великолепно и вышли в финал. Смотрел и три матча сборной Германии, которые себя хорошо показали, так что финал будет интересным. Мы видим, что все билеты на стадион выкуплены, большой ажиотаж».

«Конечно, я буду болеть за немецкую сборную, но им будет тяжело. Но самое важное, что женский футбол показал свое качество. За последние несколько лет здесь очевиден большой прогресс, очень высокое качество футбола».

«Мне действительно нравится смотреть», - сказал Клопп.

По теме:
Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Юрген КЛОПП: «Ни капли не сомневаюсь в уровне Фирмино»
Зальцбург – Ливерпуль – 1:0. Видео гола и обзор матча
Ливерпуль Юрген Клопп
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М
Футбол | 28 июля 2022, 19:05 3
Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М
Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М

Веселая футбольная история про турецких любителей путина

Эвертон – Динамо. Миколенко против Киева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 28 июля 2022, 22:00 3
Эвертон – Динамо. Миколенко против Киева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – Динамо. Миколенко против Киева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июля в 21:45 товарищеский матч в Ливерпуле

Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Футбол | 28.07.2022, 07:17
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
СУДАКОВ: «Буча? У меня ненависть к рашистам, оккупантам, к этим тварям»
Футбол | 29.07.2022, 00:59
СУДАКОВ: «Буча? У меня ненависть к рашистам, оккупантам, к этим тварям»
СУДАКОВ: «Буча? У меня ненависть к рашистам, оккупантам, к этим тварям»
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Футбол | 28.07.2022, 10:09
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
28.07.2022, 06:23 21
Футбол
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
28.07.2022, 07:45
Бокс
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
27.07.2022, 12:58 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1
ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1
28.07.2022, 13:31 1
Авто/мото
ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был
ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был
28.07.2022, 01:12 8
Футбол
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
27.07.2022, 22:52 9
Футбол
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
28.07.2022, 07:52 7
Бокс
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
27.07.2022, 23:07 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем