Юрген КЛОПП: «На женском Евро безумное качество игры»

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивлен тому качеству игры, которое сборные демонстрируют на женском чемпионате Европы.

«Мне нравится женский футбол, он невероятен. А качество Евро просто на безумном уровне. Англичанки показывают себя великолепно и вышли в финал. Смотрел и три матча сборной Германии, которые себя хорошо показали, так что финал будет интересным. Мы видим, что все билеты на стадион выкуплены, большой ажиотаж».

«Конечно, я буду болеть за немецкую сборную, но им будет тяжело. Но самое важное, что женский футбол показал свое качество. За последние несколько лет здесь очевиден большой прогресс, очень высокое качество футбола».

«Мне действительно нравится смотреть», - сказал Клопп.