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  4. Юрген КЛОПП: «Ни капли не сомневаюсь в уровне Фирмино»
Англия
29 июля 2022, 02:34 | Обновлено 29 июля 2022, 02:35
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0

Юрген КЛОПП: «Ни капли не сомневаюсь в уровне Фирмино»

Наставник «Ливерпуля» – о возможном уходе бразильского форварда

29 июля 2022, 02:34 | Обновлено 29 июля 2022, 02:35
60
0
Юрген КЛОПП: «Ни капли не сомневаюсь в уровне Фирмино»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, отвечая на вопрос о возможном уходе из команды нападающего Роберто Фирмино, отметил значимость игрока для мерсисайдцев.

«Бобби чрезвычайно важен для нас. Он сердце и душа команды. То, как мы играем последние несколько лет, стало возможным благодаря Бобби.

Вот почему я очень рад, что он тренируется с нами большую часть предсезонки. Все выглядит очень хорошо, и я полностью доволен. Я ни капли не сомневаюсь в его уровне», - сказал Клопп.

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Источник Goal.com
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