Юрген КЛОПП: «Ни капли не сомневаюсь в уровне Фирмино»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, отвечая на вопрос о возможном уходе из команды нападающего Роберто Фирмино, отметил значимость игрока для мерсисайдцев.

«Бобби чрезвычайно важен для нас. Он сердце и душа команды. То, как мы играем последние несколько лет, стало возможным благодаря Бобби.

Вот почему я очень рад, что он тренируется с нами большую часть предсезонки. Все выглядит очень хорошо, и я полностью доволен. Я ни капли не сомневаюсь в его уровне», - сказал Клопп.