Андрей ВОРОБЕЙ: «На стороне Динамо был фарт»

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал победу «Динамо» над «Фенербахче» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов».

«Так и ожидалось, что турки будут играть первым номером на своем поле при такой поддержке фанатов. Понятно было, что они полезут вперед. Поэтому «Динамо» нужно было сыграть за счет мастерства и опыта какого-то, чтобы сдержать этот натиск. Более-менее динамовцы с этим справились. Тот стартовый натиск, который турки предложили, слава Богу, ни к чему не привел. Динамовцы молодцы, дотерпели и выжали максимум.



Конечно, был и фарт на нашей стороне. Я считаю, что на стороне «Динамо» был фарт, а также Бущан себя отлично проявил. Фарт и Бущан! То есть, на данный момент, Бущан – это, наверное, даже больше, чем полкоманды.

В плане игры турки не смогли своего добиться, потому что они еще сырые. Наверное, нет у них еще какой-то слаженности, каких-то игровых взаимопониманий. Не подошли они еще в оптимальной форме к матчам. Мы сыграли немножко слаженнее. Хотя, честно говоря, были у «Динамо» небольшие ошибки и пробоины. Но будем надеяться, что в следующих играх все наладится и сработает принцип «чем дальше – тем лучше», - сказал Воробей.