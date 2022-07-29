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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «На стороне Динамо был фарт»
Лига чемпионов
29 июля 2022, 01:40 |
73
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «На стороне Динамо был фарт»

Специалист – о победе команды Мирчи Луческу над «Фенербахче»

29 июля 2022, 01:40 |
73
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «На стороне Динамо был фарт»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал победу «Динамо» над «Фенербахче» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов».

«Так и ожидалось, что турки будут играть первым номером на своем поле при такой поддержке фанатов. Понятно было, что они полезут вперед. Поэтому «Динамо» нужно было сыграть за счет мастерства и опыта какого-то, чтобы сдержать этот натиск. Более-менее динамовцы с этим справились. Тот стартовый натиск, который турки предложили, слава Богу, ни к чему не привел. Динамовцы молодцы, дотерпели и выжали максимум.
 
Конечно, был и фарт на нашей стороне. Я считаю, что на стороне «Динамо» был фарт, а также Бущан себя отлично проявил. Фарт и Бущан! То есть, на данный момент, Бущан – это, наверное, даже больше, чем полкоманды.

В плане игры турки не смогли своего добиться, потому что они еще сырые. Наверное, нет у них еще какой-то слаженности, каких-то игровых взаимопониманий. Не подошли они еще в оптимальной форме к матчам. Мы сыграли немножко слаженнее. Хотя, честно говоря, были у «Динамо» небольшие ошибки и пробоины. Но будем надеяться, что в следующих играх все наладится и сработает принцип «чем дальше – тем лучше», - сказал Воробей.

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Андрей Воробей Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Фенербахче - Динамо Мирча Луческу
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Источник Sportarena
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