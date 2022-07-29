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  4. Нумансия – Атлетико Мадрид – 0:4. Видео голов и обзор матча
Испания
29 июля 2022, 01:19 | Обновлено 29 июля 2022, 01:35
26
0

Нумансия – Атлетико Мадрид – 0:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

29 июля 2022, 01:19 | Обновлено 29 июля 2022, 01:35
26
0
Нумансия – Атлетико Мадрид – 0:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В товарищеском матче мадридский «Атлетико» разгромил «Нумансию» со счетом 4:0.

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товарищеские матчи Нумансия Атлетико Мадрид видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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