Испания29 июля 2022, 01:19 | Обновлено 29 июля 2022, 01:35
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Нумансия – Атлетико Мадрид – 0:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
29 июля 2022, 01:19 | Обновлено 29 июля 2022, 01:35
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В товарищеском матче мадридский «Атлетико» разгромил «Нумансию» со счетом 4:0.
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