БУЯЛЬСКИЙ: «Удаление полностью изменило игру. Тяжело играть в меньшинстве»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский, автор гола в ворота «Фенербахче», прокомментировал победу над турками (2:1 д.в.) во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– Чем отличался план команды на первую игру и на вторую?

– В принципе, ничем, потому что в первом матче основной задачей было сыграть на ноль в защите, и во втором матче – также: главное было не пропустить гол, мы знали, что свой момент у нас будет и мы постараемся его реализовать.

– Насколько важно было сдержаться в первые минуты, когда трибуны особенно давили?

– Мы готовились к первым 15–20 минутам, чтобы психологически сдержаться, потому что болельщики гонят команду, у нее большая поддержка. Можно сказать, что нам где-то повезло. Не все нам удалось за эти первые 20 минут, но, наверное, мы больше заслужили победить.

– Как сказалось на игре удаление в составе «Фенербахче»? Как оно изменило игру?

– Оно полностью изменило игру. Любой команде тяжело играть в меньшинстве.

– Насколько важна эта победа для «Динамо», для отечественного спорта, для Украины?

– В первую очередь, она важна для Украины, для наших болельщиков, для нашего народа, людей, которые защищают Украину.