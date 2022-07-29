Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУЯЛЬСКИЙ: «Удаление полностью изменило игру. Тяжело играть в меньшинстве»
Лига чемпионов
29 июля 2022, 00:40 | Обновлено 29 июля 2022, 01:48
233
0

БУЯЛЬСКИЙ: «Удаление полностью изменило игру. Тяжело играть в меньшинстве»

Полузащитник киевского «Динамо» стал автором гола в ворота «Фенербахче»

29 июля 2022, 00:40 | Обновлено 29 июля 2022, 01:48
233
0
БУЯЛЬСКИЙ: «Удаление полностью изменило игру. Тяжело играть в меньшинстве»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский, автор гола в ворота «Фенербахче», прокомментировал победу над турками (2:1 д.в.) во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– Чем отличался план команды на первую игру и на вторую?

– В принципе, ничем, потому что в первом матче основной задачей было сыграть на ноль в защите, и во втором матче – также: главное было не пропустить гол, мы знали, что свой момент у нас будет и мы постараемся его реализовать.

 Насколько важно было сдержаться в первые минуты, когда трибуны особенно давили?

– Мы готовились к первым 15–20 минутам, чтобы психологически сдержаться, потому что болельщики гонят команду, у нее большая поддержка. Можно сказать, что нам где-то повезло. Не все нам удалось за эти первые 20 минут, но, наверное, мы больше заслужили победить.

– Как сказалось на игре удаление в составе «Фенербахче»? Как оно изменило игру?

– Оно полностью изменило игру. Любой команде тяжело играть в меньшинстве.

– Насколько важна эта победа для «Динамо», для отечественного спорта, для Украины?

– В первую очередь, она важна для Украины, для наших болельщиков, для нашего народа, людей, которые защищают Украину.

По теме:
Андрей ВОРОБЕЙ: «На стороне Динамо был фарт»
Хет-трик Горбача. Динамо U-19 разгромило Базель U-19
УЕФА открыл дисциплинарное производство против Фенербахче из-за путина
Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Фенербахче - Динамо Виталий Буяльский
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семь выводов после матча Фенербахче – Динамо
Футбол | 28 июля 2022, 11:32 21
Семь выводов после матча Фенербахче – Динамо
Семь выводов после матча Фенербахче – Динамо

Sport.ua оценивает и итожит победный матч «бело-синих» в Стамбуле

Тренер Фенербахче: «Динамо играет одной командой пять лет»
Футбол | 28 июля 2022, 07:32 2
Тренер Фенербахче: «Динамо играет одной командой пять лет»
Тренер Фенербахче: «Динамо играет одной командой пять лет»

Жорже Жезуш – о поражении от «Динамо» Киев

Де Дзерби – приоритетный вариант для Олимпиакоса на пост тренера
Футбол | 28.07.2022, 23:42
Де Дзерби – приоритетный вариант для Олимпиакоса на пост тренера
Де Дзерби – приоритетный вариант для Олимпиакоса на пост тренера
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Футбол | 28.07.2022, 10:09
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Шахтер потребовал от Крузейро вернуть Маркиньоса Сиприано
Футбол | 28.07.2022, 23:19
Шахтер потребовал от Крузейро вернуть Маркиньоса Сиприано
Шахтер потребовал от Крузейро вернуть Маркиньоса Сиприано
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
27.07.2022, 14:41 1
Биатлон
Виталий КЛИЧКО: «путин хотел восстановить Советский Союз»
Виталий КЛИЧКО: «путин хотел восстановить Советский Союз»
27.07.2022, 16:18 1
Бокс
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
28.07.2022, 06:23 21
Футбол
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
27.07.2022, 22:52 9
Футбол
Три правила ответственной игры от Александра Усика
Три правила ответственной игры от Александра Усика
27.07.2022, 14:00
Другие виды
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
28.07.2022, 07:52 7
Бокс
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
28.07.2022, 00:05 19
Футбол
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
27.07.2022, 22:39 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем