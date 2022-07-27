Лига чемпионов27 июля 2022, 21:29 | Обновлено 27 июля 2022, 22:26
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Буяльский открыл счет в Стамбуле. Фенербахче в меньшинстве
На 57-й минуте Динамо вышло вперед в матче 2-го раунда квалификации ЛЧ
27 июля 2022, 21:29 | Обновлено 27 июля 2022, 22:26
4280
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В среду, 27 июля, проходит ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют турецкий «Фенербахче» и киевское «Динамо».
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Матч проходит в Стамбуле на «Шюкрю Сараджоглу». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (0:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
На 57-й минуте Динамо вышло вперед. Буяльский открыл счет в Стамбуле. Фенербахче в меньшинстве – Исмаил Юкшек был удален на 53-й минуте.
ГОЛ! 0:1. Буяльский, 57 мин.
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