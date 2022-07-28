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  4. ВИДЕО. Как он стал Волком? Первое интервью Дибалы в Роме: идеи Моуриньо
Италия
28 июля 2022, 21:05 | Обновлено 28 июля 2022, 21:23
162
0

ВИДЕО. Как он стал Волком? Первое интервью Дибалы в Роме: идеи Моуриньо

Смотрите новое интересное видео о новичке итальянской команды Серии A

28 июля 2022, 21:05 | Обновлено 28 июля 2022, 21:23
162
0
ВИДЕО. Как он стал Волком? Первое интервью Дибалы в Роме: идеи Моуриньо
ФК Рома. Пауло Дибала

Аргентинский форвард Пауло Дибала стал новичком римской «Ромы» на правах свободного агента.

Нападающий подписал трехлетний контракт с «Волками». Ранее аргентинец был игроком «Ювентуса», за которой провел 293 матча и забил 115 голов если учитывать все турниры.

Аргентинец побил рекорд по продаже футболок со своим именем в первый день после перехода в клуб Серии A (530 тысяч футболок). Интересно, что ранее рекордсменом был португальский нападающий Криштиану Роналду в «Юве» (500 тысяч футболок за день).

ВИДЕО. Как он стал Волком? Первое интервью Дибалы в Роме: идеи Моуриньо

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Источник Sport.ua
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