Сергей РЕБРОВ: «Не могу кричать: хочу вернуться в Украину, дайте команду»
Специалист не исключает возвращения в УПЛ
Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров не исключает, что однажды вернется работать в УПЛ, однако пока что никаких конкретных вариантов у него нет.
«Я с удовольствием вернусь в Украину. Но тренер - человек подневольный. Кто знал, что после трех успешных сезонов в «Ференцвароше» я уйду из команды не по своей воле. Никто не знает, что будет дальше».
«Я же не могу кричать: хочу вернуться в Украину, дайте мне команду. Посмотрим», - сказал Ребров.
Ранее тренер и клуб продлили контракт на 1 год.
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