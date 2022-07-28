Сергей РЕБРОВ: «Не могу кричать: хочу вернуться в Украину, дайте команду»

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров не исключает, что однажды вернется работать в УПЛ, однако пока что никаких конкретных вариантов у него нет.

«Я с удовольствием вернусь в Украину. Но тренер - человек подневольный. Кто знал, что после трех успешных сезонов в «Ференцвароше» я уйду из команды не по своей воле. Никто не знает, что будет дальше».

«Я же не могу кричать: хочу вернуться в Украину, дайте мне команду. Посмотрим», - сказал Ребров.

Ранее тренер и клуб продлили контракт на 1 год.