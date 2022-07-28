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  4. Сергей РЕБРОВ: «Не могу кричать: хочу вернуться в Украину, дайте команду»
Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 19:30 |
1228
1

Сергей РЕБРОВ: «Не могу кричать: хочу вернуться в Украину, дайте команду»

Специалист не исключает возвращения в УПЛ

28 июля 2022, 19:30 |
1228
1
Сергей РЕБРОВ: «Не могу кричать: хочу вернуться в Украину, дайте команду»
ФК Аль-Айн

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров не исключает, что однажды вернется работать в УПЛ, однако пока что никаких конкретных вариантов у него нет.

«Я с удовольствием вернусь в Украину. Но тренер - человек подневольный. Кто знал, что после трех успешных сезонов в «Ференцвароше» я уйду из команды не по своей воле. Никто не знает, что будет дальше».

«Я же не могу кричать: хочу вернуться в Украину, дайте мне команду. Посмотрим», - сказал Ребров.

Ранее тренер и клуб продлили контракт на 1 год.

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Источник FootballHub
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veter
Пора Минай выводить в Европу. Чем они хуже какой то Кишварды?
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