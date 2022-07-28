Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М
Лига чемпионов
28 июля 2022, 19:05 | Обновлено 28 июля 2022, 19:12
4009
2

Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М

Веселая футбольная история про турецких любителей путина

28 июля 2022, 19:05 | Обновлено 28 июля 2022, 19:12
4009
2
Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М
ФК Динамо М

Фанаты турецкого клуба «Фенербахче», которые кричали «путин» на матче Q2 ЛЧ с киевским «Динамо» (1:2 OT), обиделись за поражение и решили отомстить в Интернете.

Самые ярые поклонники «канареек» засыпали инстаграм «Динамо» постами в поддержку путина и россии.

Казалось бы, все логично, но турки перепутали страницу киевского «Динамо» с московским!

 

 

 

По теме:
День государственности Украины. День 155. Орки поздравили массой ракет
Официальное заявление Фенербахче. Война – это не храбрость, это трусость!
Как накажут турков за поддержку путина? УЕФА провел экстренное совещание
Динамо Киев Фенербахче Денис Бойко Владимир Путин (х..ло) Лига чемпионов Фенербахче - Динамо выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исмаили расторг контракт с Шахтером – журналист
Футбол | 28 июля 2022, 18:22 0
Исмаили расторг контракт с Шахтером – журналист
Исмаили расторг контракт с Шахтером – журналист

32-летний бразилец ведет переговоры о переходе в «Интернасьонал»

Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Футбол | 27 июля 2022, 22:52 9
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов

Соперником киевлян в Q3 ЛЧ будет австрийский «Штурм» из города Грац

Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Футбол | 28.07.2022, 06:23
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
Футбол | 28.07.2022, 17:13
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
Футбол | 27.07.2022, 23:07
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
Ось чого варті всі їхні дешеві вибачення, а точніше відмазки ганебних учорашніх дій на стадіоні!Фанати Фенера - виродки навіки для нас!!!
Ответить
+8
veter
Вот и спалились кацапы с двумя паспортами.
Я тоже могу завести в Инсте акк  как mustafa
А их комменты приурочены к переходу парагвайского защитника Фернандеса из Гуарани в динамо мацкву, что видно по фото.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Багатскис назвал список игроков, вызванных на сбор перед квалификацией ЧМ
Багатскис назвал список игроков, вызванных на сбор перед квалификацией ЧМ
27.07.2022, 18:23 1
Баскетбол
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
26.07.2022, 21:43 15
Футбол
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
28.07.2022, 00:05 19
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
27.07.2022, 14:41 1
Биатлон
Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой Игры престолов
Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой Игры престолов
27.07.2022, 12:19
Бокс
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
28.07.2022, 10:09
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1
ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1
28.07.2022, 13:31
Авто/мото
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
28.07.2022, 07:17 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем