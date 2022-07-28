Лига чемпионов28 июля 2022, 19:05 | Обновлено 28 июля 2022, 19:12
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2
Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М
Веселая футбольная история про турецких любителей путина
28 июля 2022, 19:05 | Обновлено 28 июля 2022, 19:12
4009
2
Фанаты турецкого клуба «Фенербахче», которые кричали «путин» на матче Q2 ЛЧ с киевским «Динамо» (1:2 OT), обиделись за поражение и решили отомстить в Интернете.
Самые ярые поклонники «канареек» засыпали инстаграм «Динамо» постами в поддержку путина и россии.
Казалось бы, все логично, но турки перепутали страницу киевского «Динамо» с московским!
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Я тоже могу завести в Инсте акк как mustafa
А их комменты приурочены к переходу парагвайского защитника Фернандеса из Гуарани в динамо мацкву, что видно по фото.