Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М

Фанаты турецкого клуба «Фенербахче», которые кричали «путин» на матче Q2 ЛЧ с киевским «Динамо» (1:2 OT), обиделись за поражение и решили отомстить в Интернете.

Самые ярые поклонники «канареек» засыпали инстаграм «Динамо» постами в поддержку путина и россии.

Казалось бы, все логично, но турки перепутали страницу киевского «Динамо» с московским!