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  4. Ворскла потерпела третье фиаско в овертаймах
Лига конференций
28 июля 2022, 13:57 | Обновлено 28 июля 2022, 14:01
169
0

Ворскла потерпела третье фиаско в овертаймах

Судьба украинских клубов 15 раз решалась в дополнительное время

28 июля 2022, 13:57 | Обновлено 28 июля 2022, 14:01
169
0
Ворскла потерпела третье фиаско в овертаймах
ФК Ворскла

И «Динамо», и «Ворскле» пришлось решать свою дальнейшую судьбу в матчах соответственно с «Фенербахче» и АИКом в дополнительное время. Киевляне сумели забить и пройти в следующий круг Лиги чемпионов, а полтавчане напротив пропустили и выбыли из розыгрыша Лиги конференций.

За время выступления в еврокубках украинские клубы 15 раз играли в результативных овертаймах, 7 из которых завершились в пользу наших команд. Чаще других решали задачу в дополнительные 30 минут «Шахтер» - 5 раз (трижды успешно) и «Ворскла» - 3, причем во всех случаях с негативным для себя результатом. 

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Матчи с результативными овертаймами украинских клубов в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

1-й матч

2-й матч

+/-

1975/76

КЧ

1/4

Динамо

Сент-Этьен

2:0 (д)

0:3 (г)

-

2000/01

ЛЧ

КР3

Шахтер

Славия

0:1 (д)

2:0 (г)

+

2008/09

КУ

Финал

Шахтер

Вердер

2:1 (н)

  

+

2009/10

ЛЕ

КР4

Металлург Д

Аустрия

2:2 (д)

2:3 (г)

-

2009

СК

  

Шахтер

Барселона

0:1 (н)

  

-

2014/15

ЛЕ

КР4

Металлист

Рух

0:0 (г)

1:0 (д)

+

2014/15

ЛЕ

1/8

Днепр

Аякс

1:0 (д)

1:2 (г)

+

2015/16

ЛЕ

КР3

Ворскла

Жилина

0:2 (г)

3:1 (д)

-

2016/17

ЛЕ

1/16

Шахтер

Сельта

1:0 (г)

0:2 (д)

-

2018/19

ЛЕ

КР2

Мариуполь

Юргорден

1:1 (г)

2:1 (д)

+

2020/21

ЛЕ

КР3

Колос

Риека

0:2 (г)

  

-

2021/22

ЛК

КР2

Ворскла

КуПС

2:2 (г)

2:3 (д)

-

2021/22

ЛЧ

КР4

Шахтер

Монако

1:0 (г)

2:2 (д)

+

2022/23

ЛК

КР2

Ворскла

АИК

3:2 (д)

0:2 (г)

-

2022/23

ЛЧ

КР2

Динамо

Фенербахче

0:0 (д)

2:1 (г)

+

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;

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Источник Sport.ua
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