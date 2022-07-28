Ворскла потерпела третье фиаско в овертаймах
Судьба украинских клубов 15 раз решалась в дополнительное время
И «Динамо», и «Ворскле» пришлось решать свою дальнейшую судьбу в матчах соответственно с «Фенербахче» и АИКом в дополнительное время. Киевляне сумели забить и пройти в следующий круг Лиги чемпионов, а полтавчане напротив пропустили и выбыли из розыгрыша Лиги конференций.
За время выступления в еврокубках украинские клубы 15 раз играли в результативных овертаймах, 7 из которых завершились в пользу наших команд. Чаще других решали задачу в дополнительные 30 минут «Шахтер» - 5 раз (трижды успешно) и «Ворскла» - 3, причем во всех случаях с негативным для себя результатом.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Матчи с результативными овертаймами украинских клубов в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
1-й матч
|
2-й матч
|
+/-
|
1975/76
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо
|
Сент-Этьен
|
2:0 (д)
|
0:3 (г)
|
-
|
2000/01
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Славия
|
0:1 (д)
|
2:0 (г)
|
+
|
2008/09
|
КУ
|
Финал
|
Шахтер
|
Вердер
|
2:1 (н)
|
+
|
2009/10
|
ЛЕ
|
КР4
|
Металлург Д
|
Аустрия
|
2:2 (д)
|
2:3 (г)
|
-
|
2009
|
СК
|
Шахтер
|
Барселона
|
0:1 (н)
|
-
|
2014/15
|
ЛЕ
|
КР4
|
Металлист
|
Рух
|
0:0 (г)
|
1:0 (д)
|
+
|
2014/15
|
ЛЕ
|
1/8
|
Днепр
|
Аякс
|
1:0 (д)
|
1:2 (г)
|
+
|
2015/16
|
ЛЕ
|
КР3
|
Ворскла
|
Жилина
|
0:2 (г)
|
3:1 (д)
|
-
|
2016/17
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Сельта
|
1:0 (г)
|
0:2 (д)
|
-
|
2018/19
|
ЛЕ
|
КР2
|
Мариуполь
|
Юргорден
|
1:1 (г)
|
2:1 (д)
|
+
|
2020/21
|
ЛЕ
|
КР3
|
Колос
|
Риека
|
0:2 (г)
|
-
|
2021/22
|
ЛК
|
КР2
|
Ворскла
|
КуПС
|
2:2 (г)
|
2:3 (д)
|
-
|
2021/22
|
ЛЧ
|
КР4
|
Шахтер
|
Монако
|
1:0 (г)
|
2:2 (д)
|
+
|
2022/23
|
ЛК
|
КР2
|
Ворскла
|
АИК
|
3:2 (д)
|
0:2 (г)
|
-
|
2022/23
|
ЛЧ
|
КР2
|
Динамо
|
Фенербахче
|
0:0 (д)
|
2:1 (г)
|
+
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;
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