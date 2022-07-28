Ворскла потерпела третье фиаско в овертаймах

И «Динамо», и «Ворскле» пришлось решать свою дальнейшую судьбу в матчах соответственно с «Фенербахче» и АИКом в дополнительное время. Киевляне сумели забить и пройти в следующий круг Лиги чемпионов, а полтавчане напротив пропустили и выбыли из розыгрыша Лиги конференций.

За время выступления в еврокубках украинские клубы 15 раз играли в результативных овертаймах, 7 из которых завершились в пользу наших команд. Чаще других решали задачу в дополнительные 30 минут «Шахтер» - 5 раз (трижды успешно) и «Ворскла» - 3, причем во всех случаях с негативным для себя результатом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Матчи с результативными овертаймами украинских клубов в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Клуб Соперник 1-й матч 2-й матч +/- 1975/76 КЧ 1/4 Динамо Сент-Этьен 2:0 (д) 0:3 (г) - 2000/01 ЛЧ КР3 Шахтер Славия 0:1 (д) 2:0 (г) + 2008/09 КУ Финал Шахтер Вердер 2:1 (н) + 2009/10 ЛЕ КР4 Металлург Д Аустрия 2:2 (д) 2:3 (г) - 2009 СК Шахтер Барселона 0:1 (н) - 2014/15 ЛЕ КР4 Металлист Рух 0:0 (г) 1:0 (д) + 2014/15 ЛЕ 1/8 Днепр Аякс 1:0 (д) 1:2 (г) + 2015/16 ЛЕ КР3 Ворскла Жилина 0:2 (г) 3:1 (д) - 2016/17 ЛЕ 1/16 Шахтер Сельта 1:0 (г) 0:2 (д) - 2018/19 ЛЕ КР2 Мариуполь Юргорден 1:1 (г) 2:1 (д) + 2020/21 ЛЕ КР3 Колос Риека 0:2 (г) - 2021/22 ЛК КР2 Ворскла КуПС 2:2 (г) 2:3 (д) - 2021/22 ЛЧ КР4 Шахтер Монако 1:0 (г) 2:2 (д) + 2022/23 ЛК КР2 Ворскла АИК 3:2 (д) 0:2 (г) - 2022/23 ЛЧ КР2 Динамо Фенербахче 0:0 (д) 2:1 (г) +

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;