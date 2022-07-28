Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо

Виталий Буяльский, как и 3 года назад стал автором первого забитого мяча «Динамо» в еврокубковом сезоне.

При этом он прервал сразу две затянувшиеся гостевые безголевые серии киевлян: общую и в Лиге чемпионов - соответственно на 423-й и 431-й минутах.

Последний раз динамовцы поражали ворота хозяев 25 февраля 2021 года - 1:0 с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а в Лиге чемпионов - 4 ноября 2020го - 1:2 с «Барселоной» в групповом турнире.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые безголевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 458’ Динамо 29.09.1993 Барселона 1:4 23.08.1995 Ольборг 3:1 457’* Таврия 16.09.1992 Сьон 1:4 438’ Динамо 28.09.2016 Бешикташ 1:1 28.09.2017 Партизан 3:2 423’ Динамо 25.02.2021 Брюгге 1:0 27.07.2022 Фенербахче 2:1 409’ Шахтер 03.11.1976 Гонвед 3:2 14.09.1983 Б-1901 5:1 395’ Динамо 15.09.2004 Рома 1:0 26.07.2006 Металургс 4:1 369’ Динамо 15.08.2007 Сараево 1:0 29.07.2008 Дроэда 2:1

Самые продолжительные гостевые безголевые серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 549’ Шахтер 19.08.2015 Рапид В 1:0 17.10.2017 Фейеноорд 2:1 458’ Динамо 29.09.1993 Барселона 1:4 23.08.1995 Ольборг 3:1 431’ Динамо 04.11.2020 Барселона 1:2 27.07.2022 Фенербахче 2:1 376’ Динамо 28.09.2016 Бешикташ 1:1 07.08.2018 Славия 1:1 369’ Динамо 15.08.2007 Сараево 1:0 29.07.2008 Дроэда 2:1

* серия не закончена.