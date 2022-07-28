Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
Как и 3 года назад, Виталий стал автором первого гола киевлян в еврокубковом сезоне
Виталий Буяльский, как и 3 года назад стал автором первого забитого мяча «Динамо» в еврокубковом сезоне.
При этом он прервал сразу две затянувшиеся гостевые безголевые серии киевлян: общую и в Лиге чемпионов - соответственно на 423-й и 431-й минутах.
Последний раз динамовцы поражали ворота хозяев 25 февраля 2021 года - 1:0 с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а в Лиге чемпионов - 4 ноября 2020го - 1:2 с «Барселоной» в групповом турнире.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые безголевые серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
458’
|
Динамо
|
29.09.1993
|
Барселона
|
1:4
|
23.08.1995
|
Ольборг
|
3:1
|
457’*
|
Таврия
|
16.09.1992
|
Сьон
|
1:4
|
438’
|
Динамо
|
28.09.2016
|
Бешикташ
|
1:1
|
28.09.2017
|
Партизан
|
3:2
|
423’
|
Динамо
|
25.02.2021
|
Брюгге
|
1:0
|
27.07.2022
|
Фенербахче
|
2:1
|
409’
|
Шахтер
|
03.11.1976
|
Гонвед
|
3:2
|
14.09.1983
|
Б-1901
|
5:1
|
395’
|
Динамо
|
15.09.2004
|
Рома
|
1:0
|
26.07.2006
|
Металургс
|
4:1
|
369’
|
Динамо
|
15.08.2007
|
Сараево
|
1:0
|
29.07.2008
|
Дроэда
|
2:1
Самые продолжительные гостевые безголевые серии украинских клубов в Лиге чемпионов
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
549’
|
Шахтер
|
19.08.2015
|
Рапид В
|
1:0
|
17.10.2017
|
Фейеноорд
|
2:1
|
458’
|
Динамо
|
29.09.1993
|
Барселона
|
1:4
|
23.08.1995
|
Ольборг
|
3:1
|
431’
|
Динамо
|
04.11.2020
|
Барселона
|
1:2
|
27.07.2022
|
Фенербахче
|
2:1
|
376’
|
Динамо
|
28.09.2016
|
Бешикташ
|
1:1
|
07.08.2018
|
Славия
|
1:1
|
369’
|
Динамо
|
15.08.2007
|
Сараево
|
1:0
|
29.07.2008
|
Дроэда
|
2:1
* серия не закончена.
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