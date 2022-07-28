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  4. Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 13:13 |
687
0

Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо

Как и 3 года назад, Виталий стал автором первого гола киевлян в еврокубковом сезоне

28 июля 2022, 13:13 |
687
0
Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Виталий Буяльский, как и 3 года назад стал автором первого забитого мяча «Динамо» в еврокубковом сезоне.

При этом он прервал сразу две затянувшиеся гостевые безголевые серии киевлян: общую и в Лиге чемпионов - соответственно на 423-й и 431-й минутах.

Последний раз динамовцы поражали ворота хозяев 25 февраля 2021 года - 1:0 с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а в Лиге чемпионов - 4 ноября 2020го - 1:2 с «Барселоной» в групповом турнире.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые безголевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

    

Завершилась

    
   

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

458’

Динамо

29.09.1993

Барселона

1:4

23.08.1995

Ольборг

3:1

457’*

Таврия

16.09.1992

Сьон

1:4

      

438’

Динамо

28.09.2016

Бешикташ

1:1

28.09.2017

Партизан

3:2

423’

Динамо

25.02.2021

Брюгге

1:0

27.07.2022

Фенербахче

2:1

409’

Шахтер

03.11.1976

Гонвед

3:2

14.09.1983

Б-1901

5:1

395’

Динамо

15.09.2004

Рома

1:0

26.07.2006

Металургс

4:1

369’

Динамо

15.08.2007

Сараево

1:0

29.07.2008

Дроэда

2:1

Самые продолжительные гостевые безголевые серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия

Клуб

Началась

    

Завершилась

    
   

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

549’

Шахтер

19.08.2015

Рапид В

1:0

17.10.2017

Фейеноорд

2:1

458’

Динамо

29.09.1993

Барселона

1:4

23.08.1995

Ольборг

3:1

431’

Динамо

04.11.2020

Барселона

1:2

27.07.2022

Фенербахче

2:1

376’

Динамо

28.09.2016

Бешикташ

1:1

07.08.2018

Славия

1:1

369’

Динамо

15.08.2007

Сараево

1:0

29.07.2008

Дроэда

2:1

* серия не закончена.

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цифры и факты Виталий Буяльский Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Фенербахче - Динамо
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Источник Sport.ua
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