ГОРЯИНОВ: «Если футбол остановится, мы потеряем очень много игроков»

Легендарный украинский вратарь Александр Горяинов выступил за проведение чемпионата Украины в условиях военного времени.

«Вопрос очень сложный, но если футбол остановится, мы его потом будем долго восстанавливать. Потеряем если не целое поколение, то очень много игроков. У меня есть опыт работы с молодежью, поэтому я немного знаю, какие были сложности. И даже не представляю, какие будут, если сейчас забыть о спорте», - сказал Горяинов.

Напомним, ранее Александр Горяинов признался, что полностью отказался от общения на русском языке.