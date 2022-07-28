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  4. ГОРЯИНОВ: «Если футбол остановится, мы потеряем очень много игроков»
Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 12:59 |
223
1

ГОРЯИНОВ: «Если футбол остановится, мы потеряем очень много игроков»

Бывший вратарь «Металлиста» – о важности проведения чемпионата в условиях военного времени

28 июля 2022, 12:59 |
223
1
ГОРЯИНОВ: «Если футбол остановится, мы потеряем очень много игроков»
Football.ua. Александр Горяинов

Легендарный украинский вратарь Александр Горяинов выступил за проведение чемпионата Украины в условиях военного времени.

«Вопрос очень сложный, но если футбол остановится, мы его потом будем долго восстанавливать. Потеряем если не целое поколение, то очень много игроков. У меня есть опыт работы с молодежью, поэтому я немного знаю, какие были сложности. И даже не представляю, какие будут, если сейчас забыть о спорте», - сказал Горяинов.

Напомним, ранее Александр Горяинов признался, что полностью отказался от общения на русском языке.

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Источник zbirna.com
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
В нас гравців, окрім ДК і Шахти, рідко хто продає за гроші. Більшість варяться в УПЛ, або переходять в третьосортні чемпіонати вільними агентами. Цьому є пояснення: Ворскла вже вчетверте поспіль нездатна пройти першого ж опонента в кваліфікації єврокубків. І так більшість наших не грандів. То кому вони будуть цікаві в Європі?
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