ГОРЯИНОВ: «Если футбол остановится, мы потеряем очень много игроков»
Бывший вратарь «Металлиста» – о важности проведения чемпионата в условиях военного времени
Легендарный украинский вратарь Александр Горяинов выступил за проведение чемпионата Украины в условиях военного времени.
«Вопрос очень сложный, но если футбол остановится, мы его потом будем долго восстанавливать. Потеряем если не целое поколение, то очень много игроков. У меня есть опыт работы с молодежью, поэтому я немного знаю, какие были сложности. И даже не представляю, какие будут, если сейчас забыть о спорте», - сказал Горяинов.
Напомним, ранее Александр Горяинов признался, что полностью отказался от общения на русском языке.
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