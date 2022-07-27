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  4. ГОРЯИНОВ: «Русский язык? Этим подонкам не место в цивилизованном мире»
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27 июля 2022, 18:40 | Обновлено 27 июля 2022, 18:42
826
4

ГОРЯИНОВ: «Русский язык? Этим подонкам не место в цивилизованном мире»

Бывший вратарь «Металлиста» решил общаться на украинском языке

27 июля 2022, 18:40 | Обновлено 27 июля 2022, 18:42
826
4
ГОРЯИНОВ: «Русский язык? Этим подонкам не место в цивилизованном мире»
ФК Металлист. Александр Горяинов

Легендарный украинский вратарь Александр Горяинов признался, что полностью отказался от общения на русском языке.

«Нет никакого желания общаться с теми, кто не верит даже своим друзьям или родственникам. Я вообще хочу забыть о такой стране. Навсегда. Жалею, что раньше немного стеснялся разговаривать на украинском. Не хотел перепутать слова. Сейчас полностью перехожу на родной язык. Читаю, слушаю, смотрю – все на украинском. А русский, надеюсь, впоследствии никто не вспомнит. Не место этим подонкам в цивилизованном мире», - сказал Горяинов.

Напомним, Горяинов является обладателем рекордной «сухой» серии чемпионатов Украины – 943 минуты без пропущенного мяча (в сезоне-1998/99). В составе «Металлиста» он провел 502 матча.

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Источник zbirna.com
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dassin
чому російська мова?
що таке тоді русский язык
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0
veter
Да пусть общается хоть на цыганском.
При чём тут русский язык к российскому режиму хла???
Давайте и немецкий, мадьярский, румынскый запретим. Они же против Украины воевали. Языки
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-5
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