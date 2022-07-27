ГОРЯИНОВ: «Русский язык? Этим подонкам не место в цивилизованном мире»
Бывший вратарь «Металлиста» решил общаться на украинском языке
Легендарный украинский вратарь Александр Горяинов признался, что полностью отказался от общения на русском языке.
«Нет никакого желания общаться с теми, кто не верит даже своим друзьям или родственникам. Я вообще хочу забыть о такой стране. Навсегда. Жалею, что раньше немного стеснялся разговаривать на украинском. Не хотел перепутать слова. Сейчас полностью перехожу на родной язык. Читаю, слушаю, смотрю – все на украинском. А русский, надеюсь, впоследствии никто не вспомнит. Не место этим подонкам в цивилизованном мире», - сказал Горяинов.
Напомним, Горяинов является обладателем рекордной «сухой» серии чемпионатов Украины – 943 минуты без пропущенного мяча (в сезоне-1998/99). В составе «Металлиста» он провел 502 матча.
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що таке тоді русский язык
При чём тут русский язык к российскому режиму хла???
Давайте и немецкий, мадьярский, румынскый запретим. Они же против Украины воевали. Языки