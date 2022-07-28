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  4. Бущан стал шестым вратарем Динамо, парировавшим пенальти в еврокубках
Лига чемпионов
28 июля 2022, 12:38 | Обновлено 28 июля 2022, 12:43
1529
1

Бущан стал шестым вратарем Динамо, парировавшим пенальти в еврокубках

Голкиперы киевлян на международной арене отразили 9 ударов с «точки»

28 июля 2022, 12:38 | Обновлено 28 июля 2022, 12:43
1529
1
Бущан стал шестым вратарем Динамо, парировавшим пенальти в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Бущан, отразив удар с «точки» эквадорского форварда «Фенербахче» Эннера Валенсии, стал шестым вратарем «Динамо» сумевшим парировавшим пенальти в еврокубках.

Всего на счету динамовских голкиперов теперь 9 пенальтийских сейвов: 7 - в Лиге (Кубке) чемпионов,  по 1 - в Кубке кубков и Кубке УЕФА. Чаще других выручали команду Александр Шовковский - 3 раза и Евгений Рудаков - 2.

К слову, сейв Бущана оказался к тому же юбилейным - 20-м для стражей ворот украинских клубов на чужих полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари «Динамо», парировавшие пенальти в еврокубках

 

Дата

Ранг

Стадия

Вратарь

Кто бил

Клуб

Счет

1.

12.01.1966

КК

1/4

Виктор БАННИКОВ

Джон ХБЮДЖ

Селтик (г)

0:3

2.

29.09.1976

КЧ

1/16

Евгений РУДАКОВ

Вукан ПЕРОВИЧ

Партизан (г)

2:0

3.

03.11.1976

КЧ

1/8

Евгений РУДАКОВ

Гиоргас КУДОС

ПАОК (г)

2:0

4.

04.11.1992

КУ

1/16

Вальдас МАРТИНКЕНАС

Марк ДЕГРИЗ

Андерлехт (д)

0:3

5.

19.10.1999

ЛЧ

ГТ1

Александр ШОВКОВСКИЙ

Штефан БАЙНЛИХ

Байер (д)

4:2

6.

14.03.2000

ЛЧ

ГТ2

Александр ШОВКОВСКИЙ

РАУЛЬ

Реал (г)

2:2

7.

28.08.2002

ЛЧ

КР3

Виталий РЕВА

Георгий ЧИЛИКОВ

Левски (д)

1:0

8.

26.07.2006

ЛЧ

КР2

Александр ШОВКОВСКИЙ

Гирт КАРЛСОН

Металургс (г)

4:1

9.

27.07.2022

ЛЧ

КР2

Георгий БУЩАН

Эннер ВАЛЕНСИЯ

Фенербахче (г)

2:1

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ1 - первый групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sviatoslav Kudelych
Хіба Банников відбив пенальті у 1966 про Селтіка?! Там же ж вище воріт мяч полетів після удару Хьюза! Якби торкнувся воротар, був би кутовий, а був удар від воріт! 
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