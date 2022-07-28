Бущан стал шестым вратарем Динамо, парировавшим пенальти в еврокубках
Голкиперы киевлян на международной арене отразили 9 ударов с «точки»
Георгий Бущан, отразив удар с «точки» эквадорского форварда «Фенербахче» Эннера Валенсии, стал шестым вратарем «Динамо» сумевшим парировавшим пенальти в еврокубках.
Всего на счету динамовских голкиперов теперь 9 пенальтийских сейвов: 7 - в Лиге (Кубке) чемпионов, по 1 - в Кубке кубков и Кубке УЕФА. Чаще других выручали команду Александр Шовковский - 3 раза и Евгений Рудаков - 2.
К слову, сейв Бущана оказался к тому же юбилейным - 20-м для стражей ворот украинских клубов на чужих полях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари «Динамо», парировавшие пенальти в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Вратарь
|
Кто бил
|
Клуб
|
Счет
|
1.
|
12.01.1966
|
КК
|
1/4
|
Виктор БАННИКОВ
|
Джон ХБЮДЖ
|
Селтик (г)
|
0:3
|
2.
|
29.09.1976
|
КЧ
|
1/16
|
Евгений РУДАКОВ
|
Вукан ПЕРОВИЧ
|
Партизан (г)
|
2:0
|
3.
|
03.11.1976
|
КЧ
|
1/8
|
Евгений РУДАКОВ
|
Гиоргас КУДОС
|
ПАОК (г)
|
2:0
|
4.
|
04.11.1992
|
КУ
|
1/16
|
Вальдас МАРТИНКЕНАС
|
Марк ДЕГРИЗ
|
Андерлехт (д)
|
0:3
|
5.
|
19.10.1999
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Штефан БАЙНЛИХ
|
Байер (д)
|
4:2
|
6.
|
14.03.2000
|
ЛЧ
|
ГТ2
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
РАУЛЬ
|
Реал (г)
|
2:2
|
7.
|
28.08.2002
|
ЛЧ
|
КР3
|
Виталий РЕВА
|
Георгий ЧИЛИКОВ
|
Левски (д)
|
1:0
|
8.
|
26.07.2006
|
ЛЧ
|
КР2
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Гирт КАРЛСОН
|
Металургс (г)
|
4:1
|
9.
|
27.07.2022
|
ЛЧ
|
КР2
|
Георгий БУЩАН
|
Эннер ВАЛЕНСИЯ
|
Фенербахче (г)
|
2:1
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ1 - первый групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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