Бущан стал шестым вратарем Динамо, парировавшим пенальти в еврокубках

Георгий Бущан, отразив удар с «точки» эквадорского форварда «Фенербахче» Эннера Валенсии, стал шестым вратарем «Динамо» сумевшим парировавшим пенальти в еврокубках.

Всего на счету динамовских голкиперов теперь 9 пенальтийских сейвов: 7 - в Лиге (Кубке) чемпионов, по 1 - в Кубке кубков и Кубке УЕФА. Чаще других выручали команду Александр Шовковский - 3 раза и Евгений Рудаков - 2.

К слову, сейв Бущана оказался к тому же юбилейным - 20-м для стражей ворот украинских клубов на чужих полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари «Динамо», парировавшие пенальти в еврокубках

Дата Ранг Стадия Вратарь Кто бил Клуб Счет 1. 12.01.1966 КК 1/4 Виктор БАННИКОВ Джон ХБЮДЖ Селтик (г) 0:3 2. 29.09.1976 КЧ 1/16 Евгений РУДАКОВ Вукан ПЕРОВИЧ Партизан (г) 2:0 3. 03.11.1976 КЧ 1/8 Евгений РУДАКОВ Гиоргас КУДОС ПАОК (г) 2:0 4. 04.11.1992 КУ 1/16 Вальдас МАРТИНКЕНАС Марк ДЕГРИЗ Андерлехт (д) 0:3 5. 19.10.1999 ЛЧ ГТ1 Александр ШОВКОВСКИЙ Штефан БАЙНЛИХ Байер (д) 4:2 6. 14.03.2000 ЛЧ ГТ2 Александр ШОВКОВСКИЙ РАУЛЬ Реал (г) 2:2 7. 28.08.2002 ЛЧ КР3 Виталий РЕВА Георгий ЧИЛИКОВ Левски (д) 1:0 8. 26.07.2006 ЛЧ КР2 Александр ШОВКОВСКИЙ Гирт КАРЛСОН Металургс (г) 4:1 9. 27.07.2022 ЛЧ КР2 Георгий БУЩАН Эннер ВАЛЕНСИЯ Фенербахче (г) 2:1

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ1 - первый групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.