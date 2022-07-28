Олег ШЕЛАЕВ: «Настрой на игру у Динамо был выше, чем у Фенербахче»

Бывший полузащитник «Днепра» и национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал победу киевского «Динамо» над стамбульским «Фенербахче» (2:1) в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Хозяева сразу понеслись в атаку. Так всегда бывает в Турции, когда при своих фанатах команды стараются задавить противника. Конечно, игра «Фенербахче» была более целостная, но три фактора сыграли за «Динамо»: хорошая игра Бущана, удаление Юксека и самоотверженная игра наших футболистов. Они достали из себя все 120% своих возможностей. Наши игроки были агрессивны и старались не уступить ни в одном единоборстве. На мой взгляд, настрой на игру у киевлян был выше, чем у «Фенербахче», - сказал Шелаев.