Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Настрой на игру у Динамо был выше, чем у Фенербахче»
Лига чемпионов
28 июля 2022, 12:41 | Обновлено 28 июля 2022, 12:57
599
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Настрой на игру у Динамо был выше, чем у Фенербахче»

Специалист – о победе команды Мирчи Луческу над турецким клубом

28 июля 2022, 12:41 | Обновлено 28 июля 2022, 12:57
599
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Настрой на игру у Динамо был выше, чем у Фенербахче»
ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник «Днепра» и национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал победу киевского «Динамо» над стамбульским «Фенербахче» (2:1) в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Хозяева сразу понеслись в атаку. Так всегда бывает в Турции, когда при своих фанатах команды стараются задавить противника. Конечно, игра «Фенербахче» была более целостная, но три фактора сыграли за «Динамо»: хорошая игра Бущана, удаление Юксека и самоотверженная игра наших футболистов. Они достали из себя все 120% своих возможностей. Наши игроки были агрессивны и старались не уступить ни в одном единоборстве. На мой взгляд, настрой на игру у киевлян был выше, чем у «Фенербахче», - сказал Шелаев.

По теме:
Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
Бущан стал шестым вратарем Динамо, парировавшим пенальти в еврокубках
Виталий МИКОЛЕНКО: «Немного нервничаю перед игрой с Динамо»
Олег Шелаев Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Фенербахче - Динамо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо наказало Фенер в Стамбуле, Ворскла скандально вылетела из еврокубков
Футбол | 28 июля 2022, 05:50 0
Динамо наказало Фенер в Стамбуле, Ворскла скандально вылетела из еврокубков
Динамо наказало Фенер в Стамбуле, Ворскла скандально вылетела из еврокубков

Главные новости за 27 июля на Sport.ua

Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 28 июля 2022, 13:00 0
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Футбол | 28.07.2022, 06:23
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»
Футбол | 28.07.2022, 11:02
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Футбол | 27.07.2022, 22:52
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
28.07.2022, 07:17 5
Футбол
Минус вертолет и 170 оккупантов. ВСУ обновили данные потерь врага
Минус вертолет и 170 оккупантов. ВСУ обновили данные потерь врага
26.07.2022, 11:17
Война
Три правила ответственной игры от Александра Усика
Три правила ответственной игры от Александра Усика
27.07.2022, 14:00
Другие виды
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
26.07.2022, 22:52 14
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
27.07.2022, 14:41
Биатлон
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
28.07.2022, 01:19 2
Футбол
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
27.07.2022, 22:36 48
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
26.07.2022, 22:12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем