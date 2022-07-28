Украина. Премьер лига28 июля 2022, 12:19 | Обновлено 28 июля 2022, 12:27
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Металлист 1925 – Штурм – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
28 июля 2022, 12:19 | Обновлено 28 июля 2022, 12:27
1569
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В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» в товарищеском матче минимально обыграл аматорский «Штурм» из Иванкова со счетом 1:0.
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