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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Немного нервничаю перед игрой с Динамо»
Англия
28 июля 2022, 11:59 |
1309
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Немного нервничаю перед игрой с Динамо»

Защитник «Эвертона» - о завтрашнем товарищеском матче

28 июля 2022, 11:59 |
1309
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Немного нервничаю перед игрой с Динамо»
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко поделился ожиданиями от товарищеского матча против родного «Динамо» Киев, который состоится 29 июля:

– Впервые украинская команда сыграет в Англии после начала полномасштабной войны. Что это значит для тебя?
– Честно говоря, я немного нервничаю перед игрой. Я встречусь с моими друзьями, моей бывшей командой. Никогда не играл против них.

– Насколько важно для тебя, что «Эвертон» так активно пытается помогать украинским людям?
– Во-первых, хотелось бы поблагодарить клуб и владельца за поддержку моей страны. Я действительно рад, что этот матч состоится здесь.

– Расскажи о том, какую поддержку лично получал ты. Похоже, у тебя очень хорошие взаимоотношения с главным тренером и партнерами по команде.
– Поддержка была с первого же дня от каждого партнера по команде, каждого тренера. Знаю, что не так много новостей в Англии о войне, но каждый день меня спрашивают, как дела дома. Просто большое спасибо. Хочу сказать, что хочу биться за этот клуб, потому что меня здесь очень уважают и доверяют. Также уважаю всех и говорю спасибо.

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Виталий Миколенко Эвертон Динамо Киев
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Источник ФК Эвертон
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