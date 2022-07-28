Динамо повторило личный антирекорд по числу желтых карточек в еврокубках

В матче с «Фенербахче» (2:1) сразу 7 игроков «Динамо» получили предупреждения от арбитра из Италии Массимилиано Иррати. Тем самым киевляне повторили личный антирекорд, установленный 2 августа 2017 года в гостевом поединке со швейцарским «Янг Бойзом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Не сильно отстала от динамовцев «Ворскла». Заработав в игре с АИКом 6 желтых карточек, полтавчане не только повторили личное «достижение» 7-летней давности, но и установили новый «рекорд» для украинских команд в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество предупреждений, полученных игроками украинских клубов в еврокубковых матчах

Пр. Клуб Дата Ранг Стадия Соперник Счет Арбитр 7ж Шахтер 05.05.2016 ЛЕ ГТ Севилья (г) 1:3 Кейперс (Голландия) 7ж Динамо 02.08.2017 ЛЧ КР3 Янг Бойз (г) 0:2 Гиль (Польша) 7ж Заря 14.08.2018 ЛЕ КР3 Брага (г) 2:2 Ставрев (Македония) 7ж Динамо 27.07.2022 ЛЧ КР2 Фенербахче (г) 2:1 Иррати (Италия) 6ж Днепр 30.09.2004 КУ Р1 Маккаби Хф (д) 2:0 Ханачек (Венгрия) 6ж Динамо 21.09.2006 ЛЧ ГТ Стяуа (г) 1:1 Яра (Чехия) 6ж Шахтер 09.12.2008 ЛЧ ГТ Барселона (г) 3:2 Райли (Англия) 6ж Днепр 14.05.2015 ЛЕ 1/2 Наполи (д) 1:0 Мажич (Сербия) 6ж Ворскла 06.08.2015 ЛЕ КР3 Жилина (д) 3:1 Агаев (Азербайджан) 6ж Динамо 01.11.2016 ЛЧ ГТ Бенфика (г) 0:1 Тюрпен (Франция) 6ж Динамо 28.11.2019 ЛЕ ГТ Мальме (г) 3:4 Краловец (Чехия) 6ж Шахтер 25.08.2021 ЛЧ КР4 Монако (д) 2:2 Тэйлор (Англия) 6ж Ворскла 27.07.2022 ЛК КР2 АИК (г) 0:2 Миланович (Сербия)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.