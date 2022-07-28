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Лига чемпионов
28 июля 2022, 11:20 | Обновлено 28 июля 2022, 12:01
1189
0

Динамо повторило личный антирекорд по числу желтых карточек в еврокубках

В матче с «Фенербахче» предупреждения получили 7 игроков киевлян

28 июля 2022, 11:20 | Обновлено 28 июля 2022, 12:01
1189
0
Динамо повторило личный антирекорд по числу желтых карточек в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с «Фенербахче» (2:1) сразу 7 игроков «Динамо» получили предупреждения от арбитра из Италии Массимилиано Иррати. Тем самым киевляне повторили личный антирекорд, установленный 2 августа 2017 года в гостевом поединке со швейцарским «Янг Бойзом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Не сильно отстала от динамовцев «Ворскла». Заработав в игре с АИКом 6 желтых карточек, полтавчане не только повторили личное «достижение» 7-летней давности, но и установили новый «рекорд» для украинских команд в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество предупреждений, полученных игроками украинских клубов в еврокубковых матчах

Пр.

Клуб

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

Арбитр

Шахтер

05.05.2016

ЛЕ

ГТ

Севилья (г)

1:3

Кейперс (Голландия)

Динамо

02.08.2017

ЛЧ

КР3

Янг Бойз (г)

0:2

Гиль (Польша)

Заря

14.08.2018

ЛЕ

КР3

Брага (г)

2:2

Ставрев (Македония)

Динамо

27.07.2022

ЛЧ

КР2

Фенербахче (г)

2:1

Иррати (Италия)

Днепр

30.09.2004

КУ

Р1

Маккаби Хф (д)

2:0

Ханачек (Венгрия)

Динамо

21.09.2006

ЛЧ

ГТ

Стяуа (г)

1:1

Яра (Чехия)

Шахтер

09.12.2008

ЛЧ

ГТ

Барселона (г)

3:2

Райли (Англия)

Днепр

14.05.2015

ЛЕ

1/2

Наполи (д)

1:0

Мажич (Сербия)

Ворскла

06.08.2015

ЛЕ

КР3

Жилина (д)

3:1

Агаев (Азербайджан)

Динамо

01.11.2016

ЛЧ

ГТ

Бенфика (г)

0:1

Тюрпен (Франция)

Динамо

28.11.2019

ЛЕ

ГТ

Мальме (г)

3:4

Краловец (Чехия)

Шахтер

25.08.2021

ЛЧ

КР4

Монако (д)

2:2

Тэйлор (Англия)

Ворскла

27.07.2022

ЛК

КР2

АИК (г)

0:2

Миланович (Сербия)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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