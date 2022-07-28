Динамо повторило личный антирекорд по числу желтых карточек в еврокубках
В матче с «Фенербахче» предупреждения получили 7 игроков киевлян
В матче с «Фенербахче» (2:1) сразу 7 игроков «Динамо» получили предупреждения от арбитра из Италии Массимилиано Иррати. Тем самым киевляне повторили личный антирекорд, установленный 2 августа 2017 года в гостевом поединке со швейцарским «Янг Бойзом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Не сильно отстала от динамовцев «Ворскла». Заработав в игре с АИКом 6 желтых карточек, полтавчане не только повторили личное «достижение» 7-летней давности, но и установили новый «рекорд» для украинских команд в Лиге конференций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество предупреждений, полученных игроками украинских клубов в еврокубковых матчах
|
Пр.
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Арбитр
|
7ж
|
Шахтер
|
05.05.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Севилья (г)
|
1:3
|
Кейперс (Голландия)
|
7ж
|
Динамо
|
02.08.2017
|
ЛЧ
|
КР3
|
Янг Бойз (г)
|
0:2
|
Гиль (Польша)
|
7ж
|
Заря
|
14.08.2018
|
ЛЕ
|
КР3
|
Брага (г)
|
2:2
|
Ставрев (Македония)
|
7ж
|
Динамо
|
27.07.2022
|
ЛЧ
|
КР2
|
Фенербахче (г)
|
2:1
|
Иррати (Италия)
|
6ж
|
Днепр
|
30.09.2004
|
КУ
|
Р1
|
Маккаби Хф (д)
|
2:0
|
Ханачек (Венгрия)
|
6ж
|
Динамо
|
21.09.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Стяуа (г)
|
1:1
|
Яра (Чехия)
|
6ж
|
Шахтер
|
09.12.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона (г)
|
3:2
|
Райли (Англия)
|
6ж
|
Днепр
|
14.05.2015
|
ЛЕ
|
1/2
|
Наполи (д)
|
1:0
|
Мажич (Сербия)
|
6ж
|
Ворскла
|
06.08.2015
|
ЛЕ
|
КР3
|
Жилина (д)
|
3:1
|
Агаев (Азербайджан)
|
6ж
|
Динамо
|
01.11.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бенфика (г)
|
0:1
|
Тюрпен (Франция)
|
6ж
|
Динамо
|
28.11.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Мальме (г)
|
3:4
|
Краловец (Чехия)
|
6ж
|
Шахтер
|
25.08.2021
|
ЛЧ
|
КР4
|
Монако (д)
|
2:2
|
Тэйлор (Англия)
|
6ж
|
Ворскла
|
27.07.2022
|
ЛК
|
КР2
|
АИК (г)
|
0:2
|
Миланович (Сербия)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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