Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Сидорчук провел 70-й матч в еврокубках
Лига чемпионов
28 июля 2022, 11:01 | Обновлено 28 июля 2022, 11:09
148
0

Сергей Сидорчук провел 70-й матч в еврокубках

Чаще других выпускал Сидорчука на поле Сергей Ребров

28 июля 2022, 11:01 | Обновлено 28 июля 2022, 11:09
148
0
Сергей Сидорчук провел 70-й матч в еврокубках
ФК Динамо. Сергей Сидорчук

Матч против «Фенербахче» (2:1) стал 70-м в еврокубковой карьере 31-летнего капитана киевлян Сергея Сидорчука.

Он стал 9-м футболистом «Динамо», достигшим этого рубежа. 33 встречи Сергей отыграл в Лиге чемпионов (в том числе 21 - в основном турнире) и 37 - в Лиге Европы. 22 раза выпускал Сидорчука на поле Сергей Ребров, 20 - Александр Хацкевич, 19 - Мирча Луческу, 5 - Алексей Михайличенко и 4 - Олег Блохин.

К слову, Денис Гармаш провел 81-й поединок в еврокубках и, обойдя Андрея Ярмоленко, вышел на третье место в списке динамовских топ-гвардейцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

 

Игрок

Годы

Всего

ЛЧ

КК

ЛЕ

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

143

109

-

34

-

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2017

98

56

-

42

-

3.

Денис ГАРМАШ

2010-2022

81

42

-

39

-

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2009-2017

80

36

-

44

-

5.

Олег БЛОХИН

1972-1987

79

43

18

15

3

6.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2007

73

71

-

2

-

 

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

73

69

-

4

-

8.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

72

68

-

4

-

9.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2022

70

33

-

37

-

10.

Андрей ГУСИН

1997-2004

66

64

-

2

-

 

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2014-2022

66

33

-

33

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.

По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Настрой на игру у Динамо был выше, чем у Фенербахче»
Бущан стал шестым вратарем Динамо, парировавшим пенальти в еврокубках
Виталий МИКОЛЕНКО: «Немного нервничаю перед игрой с Динамо»
Сергей Сидорчук Динамо Киев цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Футбол | 28 июля 2022, 06:23 17
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина

Фанаты «Фенербахче» шокировали своим поведением в игре с «Динамо»

Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
Бокс | 28 июля 2022, 07:52 4
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»

Промоутер британца – о бое-реванше с Энтони Джошуа

Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Футбол | 27.07.2022, 23:10
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас усилился американским защитником
Футбол | 28.07.2022, 03:45
ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас усилился американским защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас усилился американским защитником
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Футбол | 28.07.2022, 07:17
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой Игры престолов
Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой Игры престолов
27.07.2022, 12:19
Бокс
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
27.07.2022, 22:36 48
Футбол
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
27.07.2022, 22:39 62
Футбол
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
27.07.2022, 23:07 26
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
26.07.2022, 22:12
Теннис
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
27.07.2022, 12:58 3
Теннис
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
28.07.2022, 00:05 15
Футбол
Минус вертолет и 170 оккупантов. ВСУ обновили данные потерь врага
Минус вертолет и 170 оккупантов. ВСУ обновили данные потерь врага
26.07.2022, 11:17
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем