Сергей Сидорчук провел 70-й матч в еврокубках
Чаще других выпускал Сидорчука на поле Сергей Ребров
Матч против «Фенербахче» (2:1) стал 70-м в еврокубковой карьере 31-летнего капитана киевлян Сергея Сидорчука.
Он стал 9-м футболистом «Динамо», достигшим этого рубежа. 33 встречи Сергей отыграл в Лиге чемпионов (в том числе 21 - в основном турнире) и 37 - в Лиге Европы. 22 раза выпускал Сидорчука на поле Сергей Ребров, 20 - Александр Хацкевич, 19 - Мирча Луческу, 5 - Алексей Михайличенко и 4 - Олег Блохин.
К слову, Денис Гармаш провел 81-й поединок в еврокубках и, обойдя Андрея Ярмоленко, вышел на третье место в списке динамовских топ-гвардейцев.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев «Динамо» в еврокубках
|
|
Игрок
|
Годы
|
Всего
|
ЛЧ
|
КК
|
ЛЕ
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2016
|
143
|
109
|
-
|
34
|
-
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2017
|
98
|
56
|
-
|
42
|
-
|
3.
|
Денис ГАРМАШ
|
2010-2022
|
81
|
42
|
-
|
39
|
-
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2009-2017
|
80
|
36
|
-
|
44
|
-
|
5.
|
Олег БЛОХИН
|
1972-1987
|
79
|
43
|
18
|
15
|
3
|
6.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1997-2007
|
73
|
71
|
-
|
2
|
-
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
73
|
69
|
-
|
4
|
-
|
8.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
72
|
68
|
-
|
4
|
-
|
9.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2022
|
70
|
33
|
-
|
37
|
-
|
10.
|
Андрей ГУСИН
|
1997-2004
|
66
|
64
|
-
|
2
|
-
|
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2014-2022
|
66
|
33
|
-
|
33
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.
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