Сергей Сидорчук провел 70-й матч в еврокубках

Матч против «Фенербахче» (2:1) стал 70-м в еврокубковой карьере 31-летнего капитана киевлян Сергея Сидорчука.

Он стал 9-м футболистом «Динамо», достигшим этого рубежа. 33 встречи Сергей отыграл в Лиге чемпионов (в том числе 21 - в основном турнире) и 37 - в Лиге Европы. 22 раза выпускал Сидорчука на поле Сергей Ребров, 20 - Александр Хацкевич, 19 - Мирча Луческу, 5 - Алексей Михайличенко и 4 - Олег Блохин.

К слову, Денис Гармаш провел 81-й поединок в еврокубках и, обойдя Андрея Ярмоленко, вышел на третье место в списке динамовских топ-гвардейцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

Игрок Годы Всего ЛЧ КК ЛЕ СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2016 143 109 - 34 - 2. Олег ГУСЕВ 2003-2017 98 56 - 42 - 3. Денис ГАРМАШ 2010-2022 81 42 - 39 - 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2009-2017 80 36 - 44 - 5. Олег БЛОХИН 1972-1987 79 43 18 15 3 6. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2007 73 71 - 2 - Максим ШАЦКИХ 1999-2008 73 69 - 4 - 8. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 72 68 - 4 - 9. Сергей СИДОРЧУК 2013-2022 70 33 - 37 - 10. Андрей ГУСИН 1997-2004 66 64 - 2 - Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2014-2022 66 33 - 33 -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.