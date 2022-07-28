Динамо открыло голевой счет в сезоне-2022/23 на 147-й минуте

Виталий Буяльский стал автором первого гола киевлян в еврокубковом сезоне-2022/23. Для Виталия это вторая голевая премьера на международной арене. Три года назад он также забил первый мяч динамовцев в домашнем поединке с «Брюгге» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Между тем с учетом нулевого счета в первом матче с «Фенербахче» первое взятие ворот соперников @бело-синие» совершили на 147-й минуте. Более продолжительные стартовые безголевые серии киевляне имели только в сезонах 2021/22, 2011/12, а также 1983/84, в котором динамовцы и вовсе обошлись без забитых мячей в двух играх с французским «Лавалем» в 1/32-й Кубка УЕФА.

К слову, гол Буяльского оказался ко всему прочему 1350-м для украинских команд Мирчи Луческу во всех турнирах. 923 мяча «Динамо» и «Шахтер» забили в чемпионатах Украины, 181 - в Кубке Украины; 25 - в Суперкубке Украины и 222 (с учетом гола Александра Караваева) - в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы «Динамо» в еврокубковых сезонах

Сезон Ранг Стадия Игрок Соперник Минута* Счет 2021/22 ЛЧ ГТ Денис ГАРМАШ Бавария (д) 430' 1:2 2011/12 ЛЧ КР3 Олег ГУСЕВ Рубин (г) 182' 1:2 2022/23 ЛЧ КР2 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Фенербахче (г) 147' 2:1 1994/95 ЛЧ ПР Сергей СКАЧЕНКО Силькеборг (д) 112' 3:1 1996/97 ЛЧ ПР Юрий КАЛИТВИНЦЕВ Рапид В (д) 96' 2:4 2019/20 ЛЧ КР3 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Брюгге (д) 96' 3:3 1972/73 КЧ 1/16 Анатолий ПУЗАЧ Сваровски-Ваккер(г) 89' 1:0 1982/83 КЧ 1/16 Хайнц ХЕРМАНН** Грассхоппер (г) 83' 1:0 1985/86 КК 1/16 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Утрехт (г) 83' 1:2 1995/96 ЛЧ ПР Евгений ПОХЛЕБАЕВ Ольборг (д) 82' 1:0 2018/19 ЛЧ КР3 Беньямин ВЕРБИЧ Славия (г) 82' 1:1

* от начала первого матча; ** автогол.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.