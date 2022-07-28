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  4. Динамо открыло голевой счет в сезоне-2022/23 на 147-й минуте
Лига чемпионов
28 июля 2022, 10:54 | Обновлено 28 июля 2022, 11:00
259
0

Динамо открыло голевой счет в сезоне-2022/23 на 147-й минуте

Виталий Буяльский во второй раз стал автором премьерного мяча киевлян в еврокубках

28 июля 2022, 10:54 | Обновлено 28 июля 2022, 11:00
259
0
Динамо открыло голевой счет в сезоне-2022/23 на 147-й минуте
ФК Динамо

Виталий Буяльский стал автором первого гола киевлян в еврокубковом сезоне-2022/23. Для Виталия это вторая голевая премьера на международной арене. Три года назад он также забил первый мяч динамовцев в домашнем поединке с «Брюгге» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Между тем с учетом нулевого счета в первом матче с «Фенербахче» первое взятие ворот соперников @бело-синие» совершили на 147-й минуте. Более продолжительные стартовые безголевые серии киевляне имели только в сезонах 2021/22, 2011/12, а также 1983/84, в котором динамовцы и вовсе обошлись без забитых мячей в двух играх с французским «Лавалем» в 1/32-й Кубка УЕФА.

К слову, гол Буяльского оказался  ко всему прочему 1350-м для украинских команд Мирчи Луческу во всех турнирах. 923 мяча «Динамо» и «Шахтер» забили в чемпионатах Украины, 181 - в Кубке Украины; 25 - в Суперкубке Украины и 222 (с учетом гола Александра Караваева) - в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы «Динамо» в еврокубковых сезонах

Сезон

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Минута*

Счет

2021/22

ЛЧ

ГТ

Денис ГАРМАШ

Бавария (д)

430'

1:2

2011/12

ЛЧ

КР3

Олег ГУСЕВ

Рубин (г)

182'

1:2

2022/23

ЛЧ

КР2

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Фенербахче (г)

147'

2:1

1994/95

ЛЧ

ПР

Сергей СКАЧЕНКО

Силькеборг (д)

112'

3:1

1996/97

ЛЧ

ПР

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Рапид В (д)

96'

2:4

2019/20

ЛЧ

КР3

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Брюгге (д)

96'

3:3

1972/73

КЧ

1/16

Анатолий ПУЗАЧ

Сваровски-Ваккер(г)

89'

1:0

1982/83

КЧ

1/16

Хайнц ХЕРМАНН**

Грассхоппер (г)

83'

1:0

1985/86

КК

1/16

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Утрехт (г)

83'

1:2

1995/96

ЛЧ

ПР

Евгений ПОХЛЕБАЕВ

Ольборг (д)

82'

1:0

2018/19

ЛЧ

КР3

Беньямин ВЕРБИЧ

Славия (г)

82'

1:1

* от начала первого матча; ** автогол.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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