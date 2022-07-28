Динамо открыло голевой счет в сезоне-2022/23 на 147-й минуте
Виталий Буяльский во второй раз стал автором премьерного мяча киевлян в еврокубках
Виталий Буяльский стал автором первого гола киевлян в еврокубковом сезоне-2022/23. Для Виталия это вторая голевая премьера на международной арене. Три года назад он также забил первый мяч динамовцев в домашнем поединке с «Брюгге» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Между тем с учетом нулевого счета в первом матче с «Фенербахче» первое взятие ворот соперников @бело-синие» совершили на 147-й минуте. Более продолжительные стартовые безголевые серии киевляне имели только в сезонах 2021/22, 2011/12, а также 1983/84, в котором динамовцы и вовсе обошлись без забитых мячей в двух играх с французским «Лавалем» в 1/32-й Кубка УЕФА.
К слову, гол Буяльского оказался ко всему прочему 1350-м для украинских команд Мирчи Луческу во всех турнирах. 923 мяча «Динамо» и «Шахтер» забили в чемпионатах Украины, 181 - в Кубке Украины; 25 - в Суперкубке Украины и 222 (с учетом гола Александра Караваева) - в еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние премьерные голы «Динамо» в еврокубковых сезонах
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута*
|
Счет
|
2021/22
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Денис ГАРМАШ
|
Бавария (д)
|
430'
|
1:2
|
2011/12
|
ЛЧ
|
КР3
|
Олег ГУСЕВ
|
Рубин (г)
|
182'
|
1:2
|
2022/23
|
ЛЧ
|
КР2
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Фенербахче (г)
|
147'
|
2:1
|
1994/95
|
ЛЧ
|
ПР
|
Сергей СКАЧЕНКО
|
Силькеборг (д)
|
112'
|
3:1
|
1996/97
|
ЛЧ
|
ПР
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Рапид В (д)
|
96'
|
2:4
|
2019/20
|
ЛЧ
|
КР3
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Брюгге (д)
|
96'
|
3:3
|
1972/73
|
КЧ
|
1/16
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Сваровски-Ваккер(г)
|
89'
|
1:0
|
1982/83
|
КЧ
|
1/16
|
Хайнц ХЕРМАНН**
|
Грассхоппер (г)
|
83'
|
1:0
|
1985/86
|
КК
|
1/16
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Утрехт (г)
|
83'
|
1:2
|
1995/96
|
ЛЧ
|
ПР
|
Евгений ПОХЛЕБАЕВ
|
Ольборг (д)
|
82'
|
1:0
|
2018/19
|
ЛЧ
|
КР3
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
Славия (г)
|
82'
|
1:1
* от начала первого матча; ** автогол.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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