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  4. Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»
Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 11:02 | Обновлено 28 июля 2022, 11:28
743
2

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»

Украинский защитник – о переходе в «Шахтер»

28 июля 2022, 11:02 | Обновлено 28 июля 2022, 11:28
743
2
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»
ФК Шахтер. Богдан Михайличенко

Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко прокомментировал свой переход в «Шахтер»:

«Эмоции очень положительные. Очень рад вернуться в УПЛ в столь тяжелое время для нашей страны и в столь большой клуб.

О заинтересованности со стороны «Шахтера» сначала мне сообщил мой агент. Потом мне позвонил Дарио Срна. Я сразу согласился, потому что это большой клуб. Других факторов мне не надо было. Это Лига чемпионов, являющаяся для меня большим вызовом. Потому я здесь.

Воспитанник «Динамо» в «Шахтере»? Даже не знаю, как ответить. Я не думал об этом. Это жизнь, так сложилось. Я знал всех игроков «Шахтера» по сборной, поэтому не было никаких проблем. Меня хорошо встретили. Уже провели первую тренировку. Все хорошо.

Пока не знаю, под каким номером буду играть. Какой будет свободен – тот и возьму. Пожеланий нет. Цель – закрепиться в стартовом составе и помочь клубу. Буду отдаваться на все 100%. Могу пообещать».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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nick07
ну колись же ДК змогло зробити з вихованця ШД С.Реброва топ-футболіста? То чому б і навпаки не спробувати
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0
Тарас Чубак
А навіщо це Богдан там самому Шахтарю при живому Корнієнко? З однієї сторони конкуренція, але ж і Матвієнко підстрахувати може. Як на мене не та позиція яка потребувала підсилення, хоча сам футболіст авжеж якісний 
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