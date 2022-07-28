Лига чемпионов28 июля 2022, 10:31 |
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Артем КРАВЕЦ: «Разочарован фанатами Фенербахче»
Украинский форвард – скандале на матче «Фенербахче» - «Динамо»
28 июля 2022, 10:31 |
2945
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Экс-форвард сборной Украины Артем Кравец прокомментировал скандальную кричалку фанатов «Фенербахче» во время матча против «Динамо» Киев (поражение 1:2 в овертайме):
«Я играл в Турции более 4 лет. И я действительно разочарован. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину, а фаны «Фенербахче» поддерживают путлера, совершающего геноцид украинцев».
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