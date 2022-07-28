Артем КРАВЕЦ: «Разочарован фанатами Фенербахче»

Экс-форвард сборной Украины Артем Кравец прокомментировал скандальную кричалку фанатов «Фенербахче» во время матча против «Динамо» Киев (поражение 1:2 в овертайме):

«Я играл в Турции более 4 лет. И я действительно разочарован. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину, а фаны «Фенербахче» поддерживают путлера, совершающего геноцид украинцев».