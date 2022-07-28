Сергей СИДОРЧУК: «Нам не привыкать быть андердогом»

Капитан «Динамо» Киев Сергей Сидорчук прокомментировал победу 2:1 над «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов:

«Нам не привыкать быть андердогом. Чужого мы не возьмем, но и свое не отдадим. Спасибо, команда! Поздравляю всю бело-синюю семью. Настраиваемся на 3-й раунд».