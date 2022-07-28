Лига чемпионов28 июля 2022, 10:07 |
769
0
Сергей СИДОРЧУК: «Нам не привыкать быть андердогом»
Капитан «Динамо» - о победе над «Фенербахче»
28 июля 2022, 10:07 |
769
0
Капитан «Динамо» Киев Сергей Сидорчук прокомментировал победу 2:1 над «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов:
«Нам не привыкать быть андердогом. Чужого мы не возьмем, но и свое не отдадим. Спасибо, команда! Поздравляю всю бело-синюю семью. Настраиваемся на 3-й раунд».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июля 2022, 23:07 20
Скандальное поведение турецких болельщиков во время матча с «Динамо»
Футбол | 28 июля 2022, 00:55 3
Наставник «Ворсклы» пояснил причины поражения в Лиге конференций
Футбол | 27.07.2022, 22:36
Футбол | 27.07.2022, 23:10
Футбол | 28.07.2022, 05:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.07.2022, 11:52 2
26.07.2022, 08:35
26.07.2022, 22:52 14
Бокс
28.07.2022, 00:05 14
28.07.2022, 07:17 4
28.07.2022, 06:23 17
27.07.2022, 18:23 1