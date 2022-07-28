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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Нам не привыкать быть андердогом»
Лига чемпионов
28 июля 2022, 10:07 |
769
0

Сергей СИДОРЧУК: «Нам не привыкать быть андердогом»

Капитан «Динамо» - о победе над «Фенербахче»

28 июля 2022, 10:07 |
769
0
Сергей СИДОРЧУК: «Нам не привыкать быть андердогом»
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Киев Сергей Сидорчук прокомментировал победу 2:1 над «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов:

«Нам не привыкать быть андердогом. Чужого мы не возьмем, но и свое не отдадим. Спасибо, команда! Поздравляю всю бело-синюю семью. Настраиваемся на 3-й раунд».

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Сергей Сидорчук Динамо Киев Фенербахче - Динамо Фенербахче Лига чемпионов
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