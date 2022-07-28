ФК Ворскла: «Речь идет о судейских двойных стандартах»

ФК «Ворскла» на своем официальном сайде довольно резко прокомментировала спорный гол АИКа и решение сербского арбитра Милоша Милановича его засчитать:

«И снова икалось Виктору Кашшаи.

Можно понять все: и нереализованные командой Скрипника свои моменты, и то, что фортуна вроде бы выбирает сильнейшего, и так далее.

Но когда решающий мяч встречи, который забит в овертайме и которого не было, засчитывается без всякой тени сомнения, это уже и речь о судейских двойных стандартах.

Серба Милоша Милановича вместе с помощниками упрекают все украинские болельщики футбола, для которых игра номер один в это сложное время, без преувеличения – глоток воздуха.

И имели же все основания рассчитывать на выход «Ворсклы» в следующий этап Лиги конференций, если бы не то же «но».